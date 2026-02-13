Omiljeni 'zločesti dečko': Robbie Williams slavi 52. rođendan, još uvijek je jako zgodan

Robbie Williams 13. veljače slavi 52. rođendan, a njegova karijera od više od tri desetljeća priča je o uspjesima, padovima i nevjerojatnoj transformaciji. Od najmlađeg člana benda Take That do solo zvijezde, uspio je osvojiti svjetske pozornice i publiku svojom karizmom, energijom i hitovima.

Grupi Take That pridružio se 1990. godine, a 1995. napustio je bend i krenuo u solo karijeru. Nakon početnih teškoća, 1997. izdao je album 'Life thru a Lens', a balada 'Angels' postala je globalni hit i lansirala ga u vrh pop scene.

Nizali su se hitovi poput 'Millennium', 'Rock DJ' i 'Feel', a 2006. je prodao 1,6 milijuna ulaznica za turneju Close Encounters u samo jednom danu. Do danas je osvojio rekordnih 18 nagrada Brit i ima 16 albuma na prvom mjestu britanske ljestvice. Iza scene vodio je borbu s depresijom, anksioznošću i ovisnostima, a oporavak mu je pomogao i prijatelj Elton John. Oženjen je glumicom Aydom Field, s kojom ima četvero djece, a nedavno je otkrio da se obitelj suočava s izazovima zbog bolesti roditelja. Iako je zakoračio u 53. godinu, Robbie ne usporava. Krajem 2024. izašao je biografski film 'Better Man', a početkom 2026. objavio je album 'BRITPOP'. Njegova priča ostaje jedna od najuzbudljivijih u modernoj glazbi: priča o talentu, otpornosti i čovjeku koji je uvijek ostao svoj.

