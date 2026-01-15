Mačke u ulozi komičara: 30 preslatkih fotki koje će vam uljepšati dan

Za Dan smijeha, čitatelji portala Net.hr podijelili su na Facebook profilu fotografije svojih mačaka koje su nasmijale mnoge. Ove urnebesne fotografije mačaka u najbizarnijim položajima i s najsmješnijim izrazima lica donose smijeh i radost. Bilo da su uhvaćene u trenutku igre, spavanja ili jednostavno u svom svakodnevnom šarmu, ove mačke su dokazale da humor dolazi u svim oblicima. Sigurno ćete se složiti s nama da ništa ne može podići raspoloženje poput simpatičnih "komičara" iz mačjeg svijeta!