KORISNI KONFLIKTI
ŽIVE SVOJ ŽIVOT
Mačke u ulozi komičara: 30 preslatkih fotki koje će vam uljepšati dan
15. siječnja 2026.
Za Dan smijeha, čitatelji portala Net.hr podijelili su na Facebook profilu fotografije svojih mačaka koje su nasmijale mnoge. Ove urnebesne fotografije mačaka u najbizarnijim položajima i s najsmješnijim izrazima lica donose smijeh i radost. Bilo da su uhvaćene u trenutku igre, spavanja ili jednostavno u svom svakodnevnom šarmu, ove mačke su dokazale da humor dolazi u svim oblicima. Sigurno ćete se složiti s nama da ništa ne može podići raspoloženje poput simpatičnih "komičara" iz mačjeg svijeta!
Najčitanije
Iz naše mreže