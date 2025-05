Drastičan rez: Pristaje li ovim slavnim damama bolje kratka ili duga kosa?

MODNA ISNPIRACIJA

Nije tajna da su holivudske zvijezde sklone stalnim modnim i beauty transformacijama. Od promjene imidža do promjene frizura, stoga nije neobično vidjeti nekoga tko jedan dan ima kratku kosu, a već sljedeći dan dugu kosu. Iako je duga kosa sinonim za žensku ljepotu, ima nešto šik i moderno u kratko ošišanoj kosi. Od drastične promjene Anne Hathaway iz duge u kratku, do Mileyine prepoznatljive jarko plave pixie frizure pa sve do Zendaye. Moramo priznati da nekima ova promjena itekako pristaje, a u galeriji smo izdvojile ljepotice koje su se odlučile na drastičan rez i svoju dugu, gustu kosu zamijenile odvažnom kraćom frizurom.