Laura Gnjatović predstavila nacionalni kostim na izboru za Miss Universe

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe, Laura Gnjatović, je na predstavljanju nacionalnih kostima privukla pažnju simpatičnom gestom prema kamerama. Nakon što je izašla na pozornicu u raskošnom nacionalnom kostimu koji je simbolizirao perisku, Laura se okrenula prema publici i kamerama te prstima oblikovala znak srca. Njezin kostim, dizajnirao je poznati hrvatski dizajner Juraj Zigman, a inspiriran je plemenitom periskom, rijetkom školjkom gotovo izumrlom u Jadranskom moru. Natjecanju sudjeluje 136 natjecateljice iz cijelog svijeta, a mi smo izdvojili neke zanimljive kostime.