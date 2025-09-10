Horoskop za četvrtak: Lavovi ne moraju iznositi svoje mišljenje na poslu, ovnovi bez odluka

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Trebat će vam snage da zanemarite nervozu i strpljenjem održavate solidan status quo u vezi. Ništa više od toga. POSAO: Faza gomilanja financijskih rezervi je završena. Sad možete osmisliti plan kako uložiti zarađeni novac. ZDRAVLJE&SAVJET: Zasad samo razmišljajte, no ne treba nužno odlučivati.

Bik

LJUBAV: Dok prolazite malu ljubavnu sušu, u glavi ćete razmišljati o svojim ljubavnim prioritetima i što vam je u vezi važno. POSAO: Osjećate da bi vam dobro došla stanka i sve ćete učiniti da danas ne radite. Tu su vaši dragi hobiji. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će otići u prirodu.

Blizanci

LJUBAV: Oni koji su se pripremali nekom izraziti ljubav, danas će vjerojatno to učiniti. Bit će uvjerljivi i strastveni. POSAO: Mnogi će se pakirati na poslovno putovanje. Bilo ono blizu ili u inozemstvo, dobro ćete funkcionirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u lijepom danu.

Rak

LJUBAV: Iako ćete vi naći načina da se prilagođavate, druga strana će i dalje inzistirati na svojim zahtjevima. Oboje trebate malo popustiti. POSAO: Bit će vam pravo olakšanje što je radni tjedan pri kraju jer su vam dani naporni, a sami niste sigurni što je to što želite u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte se sabrati.

Lav

LJUBAV: Mirnim pristupom i ljubaznošću vi ćete nadvladati unutrašnji osjećaj neravnoteže i održati svoje privatne odnose dobrim. POSAO: Ne morate se u svemu složiti s nadređenima, ali ne morate to ni otvoreno pokazati. Budite diplomat. ZDRAVLJE&SAVJET: Navečer se naspavajte.

Djevica

LJUBAV: Uspjet ćete brige gurnuti na stranu i posvetiti se svemu dobrom što postoji između vas i osobe do koje vam je stalo. POSAO: Vježbat ćete „labavljenje“, odnosno kao se odmaknuti i opustiti od posla i onog što vas muči. ZDRAVLJE&SAVJET: Tehnike relaksacije su tu.

Vaga

LJUBAV: Danas bi mogla pasti spoznaja o tome da ste zreli početi živjeti zajedno. U drugom slučaju, rješavate neke obiteljske teme. POSAO: Vjerojatno nećete dijeliti mišljenje svog šefa, ali ćete mudrim postupanjem naći načina da surađujete. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazna neravnoteža u organizmu.

Škorpion

LJUBAV: Sjetit ćete se jednog starog problema i on će vas nadahnuti kako riješiti sadašnji. Uspjet ćete uz takt. POSAO: Nastojat ćete uživati u svakom trenutku radnog vremena bez previše misli o problemima. Njih ionako uvijek ima. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se i odmorite.

Strijelac

LJUBAV: Izgledan je ugodan susret s osobom koja nije iz vašeg podneblja ili koja ima različite običaje od vas. Svidjet će vam se. POSAO: Oni koji su bili nagovarani da se doškoluju, danas će spoznati nešto o tome. Moguće je da će to onda i pokrenuti. ZDRAVLJE&SAVJET: Putujte polako.

Jarac

LJUBAV: Kontakti koje ste uspostavili postaju sve dublji, a priče ozbiljnije. Zbog toga vam je drago i veseli ste. POSAO: Pitat ćete se čemu se truditi kad ionako ne dobivate adekvatnu nagradu. Ne pada vam na pamet da ona ne mora uvijek biti materijalna. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Vodenjak

LJUBAV: Vi ćete svoje osjećaje pretočiti u pravu dramu. Ono što budete govorili bit će ozbiljno. Pazite da se druga strana ne uplaši. POSAO: Posao će vam danas biti u drugom planu. Oni koji puno rade bit će pomalo odsutni duhom. ZDRAVLJE&SAVJET: Plivanje je dobro.

Ribe

LJUBAV: Neki će aktivirati svoje erotske sposobnosti kako bi popravili odnos s partnerom. U tome će djelomično uspjeti. POSAO: Vjerojatno ćete se naći suočeni sa sponzorskom ponudom o kojoj treba dati mišljenje i stav. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne idite preko svojih granica.