Jelena Perčin slavi 45. rođendan: Najbolja modna izdanja zvijezde RTL-ovih serija

Jedna od najprepoznatljivijih i najzaposlenijih hrvatskih glumica, Jelena Perčin, danas slavi svoj 45. rođendan. Rođena Dubrovčanka svojom je karijerom, koja traje više od dva desetljeća, obilježila domaću televizijsku, filmsku i kazališnu scenu. Njezin profesionalni put često je bio ispunjen dinamičnim preokretima i ulogama koje je maestralno tumačila, a svako njezino izdanje, bilo na ekranu ili u javnosti, plijenilo je pozornost.

S osmijehom koji ne blijedi i energijom koja se ne troši, uvijek elegantna Jelena Perčin i danas s jednakom lakoćom osvaja publiku. Više od dvadeset godina nakon svojih prvih uloga, jedna je od onih glumica koje ne treba posebno najavljivati, dovoljno je da se pojavi na ekranu. Publiku je nedavno ponovno oduševila u napetoj RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti', u kojoj je tumačila Martu Novak, snažan i emotivno slojevit lik žene suočene s posljedicama vlastitih izbora. Riječ je o ulozi koja je još jednom potvrdila njezinu glumačku zrelost i sigurnost pred kamerama. Trenutačno je gledamo u ulozi Rajke u izuzetno popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', koju je moguće pratiti i na platformi Voyo. Jelena ovom zapaženom ulogom još jednom pokazuje izniman glumački raspon i emocionalnu suptilnost. Njezina dugogodišnja posvećenost profesiji i autentična prisutnost u javnom prostoru potvrđene su i nagradom Timeless Beauty koju je nedavno dobila.

Iako je danas jedno od najprepoznatljivijih lica s malih ekrana, njezin put započeo je u kazalištu. Nakon upisa Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, prve profesionalne korake napravila je na Dubrovačkim ljetnim igrama, a veliku popularnost donijela joj je uloga Ane Fijan, sramežljive slikarice u publici omiljenoj RTL-ovoj sapunici 'Zabranjena ljubav'. Slijedio je niz uspješnih projekata u kojima je pokazala glumačku svestranost i talent. Privatno, Jelena također ima pune ruke posla jer je majka troje djece - kćeri Lote i Maše te sina Jakše. U 2023. godini pronašla je sreću s glazbenikom Antom Gelom, s kojim je započela i poslovnu suradnju. U 45. godini Jelena Perčin uspješno balansira karijeru i obiteljski život, ostajući jedna od najstabilnijih i najcjenjenijih glumica svoje generacije - i miljenica domaće publike.