Spektakl koji je oduševio Pariz: Pogledajte Jean Paul Gaultier show o kojem svi pričaju

Na posljednjem izdanju Paris Fashion Week modna kuća Jean Paul Gaultier ponovno je priredila spektakl na pisti, predstavivši kolekciju koja spaja provokaciju, teatralnost i odvažan dizajn. Revija je donijela reinterpretaciju klasičnih silueta kroz dramatične krojeve, naglašena ramena i neočekivane modne kombinacije.

Jean Paul Gaultier, l'enfant terrible francuske mode, oduvijek je gradio svoj svijet na temeljima provokacije, teatralnosti i subverzije klasičnih kodova. Iako se dizajner povukao s piste 2020. godine, njegova kuća nastavlja živjeti kroz vizije pomno odabranih gostujućih dizajnera i novo kreativno vodstvo, koje svakoj kolekciji daje svjež i suvremen pristup.

Inspirirana modnim ikonama poput Marlene Dietrich, kolekcija koju je dizajnirao nizozemski dizajner Duran Lantink istražuje igru između muških i ženskih silueta. Na pisti su dominirala dekonstrukirana odijela, pinstripe krojevi i dramatične večernje haljine koje spajaju eleganciju prošlih desetljeća s modernom, gotovo futurističkom estetikom. Paleta boja bila je jednako upečatljiva - od klasične crne i bijele, preko sivih tonova i prugastih uzoraka, do neočekivanih metalik nijansi koje su dodatno naglasile dramatičnost kolekcije. Kontrasti između tamnih i svjetlijih tonova stvarali su snažan vizualni dojam na pisti. Veliku pažnju privukli su i gosti u prvom redu. Pjevačica Tyla pojavila se u crnoj haljini s legendarnim cone bra grudnjakom, koji je Gaultier proslavio početkom 90-ih kada ga je nosila pop ikona Madonna. Time je još jednom potvrđeno koliko je nasljeđe modne kuće Jean Paul Gaultier i dalje snažno prisutno u suvremenoj modi.