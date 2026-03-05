Heidi i Leni Klum pozirale zajedno u donjem rublju: Je li ovo previše za majku i kćer?

Supermodel Heidi Klum i njezina kći Leni ponovno su udružile snage kao zaštitna lica talijanskog brenda donjeg rublja Intimissimi. Njihova najnovija kampanja za proljeće 2026. godine, obojena ružičastim tonovima, ponovno je pokrenula lavinu komentara i staru raspravu: je li zajedničko poziranje majke i kćeri u donjem rublju prikladno ili potpuno promašeno?

Nova kampanja, lansirana početkom ožujka, vizualno je usklađena s popularnom "Barbiecore" estetikom. Pedesetdvogodišnja Heidi pozira u zavodljivim kompletima od žarkoružičaste čipke, dok dvadesetjednogodišnja Leni nosi nježnije, pastelne komade iz linije "Cherry Baby", ukrašene izvezenim motivima trešanja. Fotografije odišu prisnošću i profesionalnošću, no upravo je ta kombinacija obiteljske veze i intimnog rublja ono što godinama izaziva polemike.

Otkako su prvi put zajedno stale pred objektiv za Intimissimi 2022. godine, svaka njihova kampanja nailazi na podijeljene reakcije. Dok jedni hvale njihovu ljepotu, samouvjerenost i profesionalnost, drugi ne skrivaju nelagodu. Unatoč kritikama, čini se da je za brend Intimissimi, kao i za obitelj Klum, ova suradnja pun pogodak. Svaka nova kampanja jamči medijsku pozornost i pokreće globalnu raspravu, dok majka i kći nastavljaju graditi svoje modno carstvo, ne obazirući se na hejtere.