Hamilton i Pattinson raspametili obožavateljice na Pariškom tjednu mode

Pariz je i ovoga siječnja potvrdio status prijestolnice glamura. Tjedan muške mode za jesen/zimu 2026./2027. okupio je najveća dizajnerska imena, ali i svjetske zvijezde koje su svojim dolaskom dodatno podigle modni puls grada.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka bio je dolazak Lewisa Hamiltona na reviju modne kuće Dior. Sedmerostruki prvak Formule 1 pojavio se u luksuznom sportskom automobilu i izašao pred fotografe poput prave rock zvijezde, spajajući visoku modu sa statusom globalne superzvijezde. Unatoč gužvi i protokolu, odvojio je vrijeme za obožavatelje, još jednom potvrdivši zašto uživa toliku popularnost i izvan sportskih staza.

Pažnju je privukao i glumac Robert Pattinson, dugogodišnje zaštitno lice Diora, čije je pojavljivanje izazvalo pravu pomutnju među obožavateljicama. Njegova opuštenost i spremnost na fotografiranje samo su dodatno pojačali euforiju koja ga prati gdje god se pojavi. Istu večer Pariz je bio u znaku obitelji Smith. Jaden Smith predstavio je svoju debitantsku kolekciju za Christian Louboutin, a podršku su mu pružili roditelji Will Smith i Jada Pinkett Smith. Njihovo zajedničko pojavljivanje, unatoč godinama odvojenog života, privuklo je velik interes javnosti i poslalo snažnu poruku obiteljskog zajedništva.