Haljine, crveni ruž i frizure: Kandidatkinje showa 'Život na vagi' zablistale u velikom finalu

Uz voditeljicu Antoniju Blaće te trenere Mirnu Čužić i Edu Mehmedovića, sinoć je proglašen pobjednik devete sezone showa 'Život na vagi' - 32-godišnji Dominik Šarić iz Dugog Sela. I simpatična Marija iz Blaca imala je razloga za slavlje zato što je kao nefinalistica s najvećim izgubljenim postotkom osvojila nagradu od sedam tisuća eura na opće oduševljenje publike. Gledatelji su u 14 ciklusa pratili transformacije kandidata u slikovitom etno selu Zaboky kod Zaboka, a treneri su otkrili kako im je ova sezona bila intenzivnija zbog izrazito kompetitivnih kandidata. U velikom finalu svi kandidati su bili sretni i izgledali sjajno, a posebno su se istaknule dame. Nasmijane, glamurozne i sretne krenule su u novu fazu svog života!