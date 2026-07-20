Gisele Bündchen slavi rođendan: Slučajno je otkrivena u shopping centru i postala najplaćeniji model

Brazilska ikona Gisele Bündchen, supermodel koja je redefinirala modnu industriju, danas slavi 46. rođendan. Njezin životni put, od skromnih početaka do statusa globalne zvijezde, obilježen je nevjerojatnim uspjehom, ali i ljubavnim pričama koje su intrigirale javnost desetljećima.

Put do zvijezda

Rođena u malom brazilskom gradu Horizontina, Gisele je odrasla s pet sestara, uključujući i sestru blizanku. Život joj se zauvijek promijenio kada ju je s 14 godina u trgovačkom centru zapazio modni agent. Već 1996. godine preselila se u New York, a njezin uspon bio je strelovit. Nakon što je 1998. nosila reviju Alexandera McQueena, vrata modnog svijeta širom su joj se otvorila. Ubrzo je krasila naslovnicu američkog Voguea, koji je njezin dolazak proglasio "povratkom seksi modela", označivši time kraj popularnog "heroin chic" izgleda. Ugovor s brendom Victoria’s Secret zacementirao je njezin status, a godinama je bila najplaćeniji model na svijetu, dominirajući pistama i kampanjama.

Ljubavi koje su obilježile jednu eru

Paralelno s profesionalnim uspjesima, njezin privatni život bio je pod stalnom lupom javnosti. Njezina petogodišnja veza s glumcem Leonardom DiCapriom, od 2000. do 2005. godine, definirala je početak novog milenija. Bili su zlatni par Hollywooda, no Gisele je kasnije otkrila da je veza završila jer je željela promijeniti životni stil i posvetiti se sebi, dok on nije bio spreman za taj korak. Pravu obiteljsku sreću pronašla je s legendom američkog nogometa, Tomom Bradyjem. Upoznali su se na spoju naslijepo 2006. godine, a vjenčali su se tri godine kasnije. Tijekom 13 godina braka dobili su dvoje djece, sina Benjamina i kćer Vivian, te su slovili za jedan od najmoćnijih parova svijeta. Ipak, pritisak Bradyjeve karijere i njihovi različiti pogledi na budućnost doveli su do razlaza. Par je u listopadu 2022. objavio da se razvodi, navodeći da su se jednostavno "udaljili".

Mirna luka i novi početak

Nakon medijski iznimno praćenog razvoda, Gisele je pronašla mir u zagrljaju svog dugogodišnjeg prijatelja i instruktora jiu-jitsua, Joaquima Valentea. Njihova veza, koja je započela kao prijateljstvo, službeno je potvrđena u lipnju 2023. godine. Ovaj odnos donio joj je, kako je sama izjavila, novu razinu iskrenosti i transparentnosti. Par je u veljači 2025. dobio prvo zajedničko dijete, sina, a svoju su ljubav okrunili brakom na intimnoj ceremoniji u svom domu na Floridi u prosincu iste godine.

Danas Gisele živi mirnijim životom, posvećena obitelji, aktivizmu za zaštitu okoliša i osobnom rastu. Iako se 2015. službeno povukla s modnih pista, njezin utjecaj ostaje neizbrisiv, a priča o njezinoj transformaciji od supermodela do ispunjene žene i majke nastavlja inspirirati.

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