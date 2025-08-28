Filmska čarolija i modni spektakl: Haljine koje su obilježile prvi dan filmskog festivala u Veneciji

Filmski festival u Veneciji, najstariji je i jedan od najprestižnijih filmskih festivala na svijetu. Održava se na otoku Lido u Veneciji, a ovogodišnje 82. izdanje traje od 27. kolovoza do 6. rujna. Osim što je sinonim za vrhunsku kinematografiju, festival je i modna pozornica na kojoj su kroz desetljeća zabilježeni neki od najboljih trenutaka s crvenog tepiha.

Prvi dan donio je crveni tepih prepun zvijezda, blještavih haljina i besprijekornih odijela. Lido se pretvorio u pistu na otvorenom, a glamur je bio u središtu pažnje jednako koliko i sami filmovi.

Na svečanom otvaranju pojavili su Tilda Swinton, Heidi Klum s kćeri Lenom Klum, te Cate Blanchett koja je dokazala zašto je prava kraljica crvenog tepiha. U nastavku pogledaj galeriju najzanimljivijih lookova s crvenog tepiha Venecijanskog filmskog festivala.