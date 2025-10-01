Fantastična Louis Vuitton revija: U 2026. čekaju nas volani, til i neutralne nijanse

Tjedan mode u Parizu u punom je zamahu, a u uzbudljivom rasporedu istaknula se revija modne kuće Louis Vuitton. Kolekcija za proljeće 2026. predstavljena je u muzeju Louvre, a nove kreacije Nicolasa Ghesquièrea predstavljene su uz neka od najvažnijih povijesnih eksponata. Najnovija Louis Vuitton kolekcija osmišljena je kao “putovanje kroz preoblikovane svjetove”, što se čini sasvim prirodnim s obzirom na to da se kreativni direktori brenda često nadahnjuju idejom putovanja kroz vrijeme i prostor. To je ujedno i snažna poveznica s tradicijom modne kuće, poznate prije svega po luksuznim putnim kovčezima, koji su posljednjih sezona dobili razigrane i inovativne interpretacije. Nova kolekcija za nadolazeću proljetnu sezonu vjerno nastavlja taj intrigantan i zabavan smjer.