Elie Saab u Parizu predstavio moćnu i mračniju viziju glamura

Tjedan mode u Parizu ne bi bio potpun bez revije libanonskog majstora glamura, Elieja Saaba. Za kolekciju jesen/zima 2026./2027., Saab je svoju publiku odveo na neočekivano putovanje, zamijenivši bajkovite prizore sirovom energijom umjetničke scene New Yorka iz devedesetih. Pod nazivom "Midnight in Manhattan", kolekcija je istražila dualnost žene koja se s jednakom lakoćom kreće od otvorenja galerija do raskošnih zabava na gradskim ulicama.

Od strogog kroja do umjetničke muze

Revija, koju je otvorila Deva Cassel, započela je snažnom demonstracijom onoga što modni znalci nazivaju "power tailoring". Dnevni izgledi fokusirali su se na arhitektonske sakoe oštrih, zaobljenih ramena, naglašenog struka i bokova koji stvaraju moćnu siluetu. Izrađeni od vune, tvida i baršuna u nijansama ponoćno crne i ugljen sive, ovi su komadi odavali dojam autoriteta i samopouzdanja. Hlače su bile ili izrazito duge i ravne, ili krojene u elegantnu "cigarette" siluetu, dok su suknje poprimale skulpturalne oblike tulipana. Dozu odvažnosti unijela je i tekstura kože s uzorkom krokodila, dajući novu, urbanu oštrinu Saabovom prepoznatljivom rukopisu. Kako je revija odmicala, strogoća krojenih odijela ustupila je mjesto dramatičnoj transformaciji. Žena Elieja Saaba za večer postaje umjetnička muza, odjevena u haljine od organze i šifona koje izgledaju kao da su improvizirano drapirane na tijelu. Posebnu pažnju privukli su ručno oslikani cvjetni motivi na zrcalnoj koži, koji su, prema riječima dizajnera, inspirirani vizionarskim potezima kista američkog slikara Cyja Twomblyja. Kolekcija je kulminirala voluminoznim balskim haljinama u olujnim nijansama, pružajući dojam pravog filmskog vrhunca.

Glamur utemeljen na snazi

Ono što ovu kolekciju čini posebno uvjerljivom jest suptilna napetost koju je Saab unio u svoju poznatu formulu. Dok je kuća dugo bila sinonim za beskompromisnu romantiku i raskošne ukrase, ova sezona donijela je nešto drugačije: glamur utemeljen na snazi. Spajanjem oštrog krojenja s eteričnom večernjom odjećom, dizajner je stvorio portret suvremene žene čija je elegancija jednaka njezinoj odlučnosti. Bio je to pomak koji je donio dobrodošlu dozu modernosti u Saabov svijet.

Kolekcija "Midnight in Manhattan" dokaz je da Elie Saab, kralj crvenog tepiha, neprestano evoluira. Uspješno je premostio jaz između svojih couture korijena i nosive, urbane mode, dokazujući da se i najutvrđenija estetika može osvježiti pogledom kroz novi objektiv. Ovom je revijom Saab potvrdio svoj status predvodnika kreativnosti i postavio ton za nadolazeću sezonu.