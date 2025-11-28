Dok čekate novu hit seriju 'Sandokan', uživajte u galeriji prezgodnog Cana Yamana

Moderna verzija kultnog romana Emilija Salgarija o legendarnom 'Tigru od Malezije' donosi novu dimenziju ovog nezaboravnog lika. Ekskluzivna regionalna premijera serije Sandokan: Princ pirata bit će 2. prosinca na platformi Voyo, samo dan nakon svjetske premijere na talijanskom kanalu Rai 1.

U naslovnoj ulozi gledat ćemo tursku megazvijezdu Cana Yamana. Za ovaj projekt, Yaman je prošao kroz jednu od najzahtjevnijih fizičkih transformacija u svojoj karijeri, dokazavši svoju predanost ulozi i spremnost da se potpuno posveti oživljavanju lika omiljenog antiheroja.U njegovoj interpretaciji, Sandokan nije samo junak, već pravi simbol snage, strasti i borbenosti.

Dok čekate utorak i Canovu novu ulogu, opustite uz fotografije ovog zgodnog pirata koji je već osvojio srca ženske publike.