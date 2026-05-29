Spektakl ostavio Zagrepčane bez daha: Pogledajte kako djevojka hoda na žici iznad trga

Brojni Zagrepčani i turisti zastali su u četvrtak na Trgu bana Josipa Jelačića, pogleda uprtih u nebo. Visoko iznad gradske vreve i simbola grada, fontane Manduševac, odvijao se prizor koji se ne viđa svaki dan. Šibenčanka Antonia Gašparov, jedna od rijetkih highlinerica u Hrvatskoj, hodala je po elastičnoj traci razapetoj između zgrada, otvorivši na spektakularan i nezaboravan način jubilarno 30. izdanje festivala Cest is d’Best. Festival, koji se održava od 28. do 31. svibnja, ove godine okuplja više od petsto izvođača iz cijeloga svijeta. Na visini od tridesetak metara, Antonia je prešla traku dugu devedeset metara, a okupljena publika je njezin pothvat pratila bez daha. Svaki korak bio je spoj nevjerojatne koncentracije, hrabrosti i umjetničke gracioznosti, a gromoglasni pljesak koji je uslijedio nakon uspješnog prelaska potvrdio je koliko je performans bio dojmljiv. Ovo je prvi put nakon više od sto godina da je Zagreb svjedočio ovakvom hodu po žici iznad svojeg glavnog trga, čime je nastup dobio i povijesnu notu.

A tko je zapravo neustrašiva žena na žici? Antonia je 33-godišnja diplomirana učiteljica iz Šibenika sa zadarskom adresom, a highline, ekstremna disciplina hodanja po traci širine svega dva i pol centimetra, za nju je postao način života. Iako mnogi njezin hobi povezuju s adrenalinom, ona ističe kako je on zapravo njezin najveći neprijatelj u zraku. Za highline je, kaže, potrebno potpuno smiriti um, kontrolirati dah i usredotočiti se na trenutak. U visinama pronalazi istinski mir i svojevrsnu meditaciju u pokretu. Njezina je oprema atestirana i iznimno sigurna, a svaki element ima dodatno osiguranje i nosivost do tri tone. Jedna od samo dvadesetak ljudi u Hrvatskoj koji se bave ovim sportom, a linije je postavljala diljem Europe, promovirajući pritom prirodne ljepote Hrvatske. Svi koji su propustili njezin prvi nastup imat će priliku vidjeti je ponovno u subotu točno u podne te u nedjelju u 19:15 sati.