Cvjetna čarolija iz cijele Hrvatske: Čitateljice su nam poslale fotografije najljepših tulipana

Naše čitateljice ponovno su pokazale koliko vole proljeće i njegove najljepše glasnike – tulipane. Na Facebook stranici Žena.hr pristigle su stotine fotografija iz njihovih vrtova i domova, prepunih šarenih, raskošnih cvjetova koji oduzimaju dah. Osim što ih s ponosom uzgajaju, mnoge su svoju ljubav prema tulipanima prenijele i u interijere, pa domove krase buketi izrađeni od voska ili sapuna. Ova cvjetna priča još jednom potvrđuje da tulipani nisu samo prolazni ukras, već prava mala strast koja unosi radost u svakodnevicu.