Crno je novo crno: Boja vječne elegancije ponovno vlada špicom

Ove zime, crna boja ne silazi s ulica Zagreba. Od oversized kaputa do monokromatskih outfita, dame na špici pokazuju kako se klasična nijansa nosi s modernim stavom i besprijekornim stilom - a najbolje outfite možete vidjeti na fotografijama koje je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

Crne jakne, kaputi i voluminozne torbe nose se u slojevima, stvarajući sofisticirane, a opet opuštene kombinacije. Poseban je trend monokromatskih outfita - od glave do pete u crnom - koji naglašava siluetu, daje dozu misterioznosti i uvijek izgleda besprijekorno. Kombinacije su raznolike: od ležernih oversized kaputa i visokih čizama, do krojenih hlača i elegantnih sakoa, sve u crnom, s minimalnim detaljima u kontrastnim tonovima. Crna je ponovno boja moći, udobnosti i stila, a ove sezone dizajneri i street style zvijezde pokazuju da njezina univerzalnost nema premca. Dodatni detalji poput crnih rukavica, torbi ili minimalističkog nakita podižu outfit, a slojevi različitih tekstura, od vune i kože do satena i pletiva, donose dubinu i zanimljiv vizualni efekt. Crna ove zime nije samo neutralna - ona je centralna, sofisticirana i ponovno izuzetno trendi.