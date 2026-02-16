Kako osvježiti outfit jednim detaljem: Najtrendi modni dodaci za proljeće

Modni dodaci ove sezone preuzimaju glavnu ulogu u proljetnim outfitima i postaju ključan element svakog stylinga. Marame, kravate i kačketi istaknuli su se kao vodeći trend na ulicama Kopenhagena tijekom nedavno održanog Tjedna mode, potvrđujući da jedan detalj može u potpunosti promijeniti i najjednostavniju kombinaciju

Modni dodaci već su odavno prestali biti tek završni detalj odjevne kombinacije – danas imaju ključnu ulogu u oblikovanju stila i stvaranju osobnog modnog izraza. Dolaskom proljeća njihova važnost dodatno dolazi do izražaja jer omogućuju brzo osvježenje garderobe i daju novu energiju čak i najjednostavnijim outfitima. Ove sezone posebno su u fokusu marame, kravate, šeširi i kačketi, koji su se istaknuli kao nezaobilazni trend na ulicama Kopenhagena tijekom nedavno održanog Tjedna mode.

Street style s modnih pista skandinavske prijestolnice još je jednom potvrdio da se modni dodaci nose hrabro, razigrano i s dozom osobnosti. Marame se vežu oko vrata, nose u kosi ili se koriste kao detalj na torbama, čime klasične kombinacije dobivaju neočekivani twist. Kravate su izašle iz okvira stroge muške mode i postale zanimljiv akcent u ženskim outfitima, često kombinirane s oversized sakoima, košuljama ili jednostavnim topovima. Kačketi su se nametnuli kao spoj sportskog i urbanog stila, savršeni za opuštene dnevne kombinacije, ali i kao kontrast ženstvenijim komadima poput haljina ili suknji.

Posebna vrijednost modnih dodataka leži u njihovoj sposobnosti da transformiraju i najosnovniju kombinaciju. Jednostavne traperice i bijela majica uz pažljivo odabranu maramu ili kravatu dobivaju potpuno novo značenje, dok neutralni proljetni look može postati upečatljiv uz kačket u zanimljivoj boji ili s decentnim uzorkom. Upravo zato dodaci ove sezone nisu tek ukras, već ključni element stylinga koji omogućuje igru s proporcijama, bojama i teksturama.

Trendovi s ulica Kopenhagena jasno pokazuju da se naglasak stavlja na individualnost i slobodu kombiniranja. Pravila gotovo da ne postoje, a poželjno je eksperimentirati i miješati različite stilove – sportsko s elegantnim, klasično s modernim. Modni dodaci postaju sredstvo izražavanja osobnosti i stav prema modi, a ne samo odgovor na sezonske trendove.

U skladu s tim, high street trgovine ove su sezone ponudile bogat izbor brojnih modnih dodataka u raznim bojama, uzorcima i materijalima. U nastavku donosimo naše favorite iz aktualne ponude, komade koji najbolje prate proljetne trendove i koje je lako uklopiti u svakodnevne kombinacije, bez obzira na stil koji preferiraš.

Bershka - 12,99 €

Bershka, kravata - 12,99 €

Bershka, kravata - 12,99 €

Bershka, marama - 9,99 €

Bershka, marama - 17,99 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Pull and Bear - 12,99 €

Pull and Bear - 9,99 €

Pull and Bear - 9,99 €

Pull and Bear - 12,99 €

Zara - 15,95 €

Zara - 19,95 €

Zara - 15,95 €

Zara, kapa - 19,95 €

Zara - 19,95 €

Zara - 17,95 €

Zara - 12,95 €