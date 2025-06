Carrie Bradshaw se vratila – Gen Z je obožava, a njezini outfiti ponovno osvajaju

Carrie Bradshaw se vraća – ne samo kao modna ikona, već i kao simbol emocionalne autentičnosti koja danas posebno rezonira s novim generacijama. Zahvaljujući seriji And Just Like That i viralnim trenucima na društvenim mrežama, njezini legendarni outfiti ponovno osvajaju pažnju, ali i podsjećaju zašto je njezin lik bio (i ostao) toliko više od ormara punog cipela. U nastavku donosimo modne trenutke koji su oblikovali njezin stil.