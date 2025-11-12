Brojni poznati na reviji Brenda Lokomotiva by Lana Puljić, Ivana Mišković i Olja Vori oduševile modnim kombinacijama

Danas stil nije samo ono što nosite, već priča o tome kako živite. To zna i dizajnerica brenda Lokomotive, Lana Puljić koja je jučer predstavila novu kolekciju za jesen/zimu 2025/26 u Konjičkom klubu Trajbar Team, koje je okupilo brojne poznate od kojih su neki: Olja Vori, Luka Nižetić, Lidija Lešić, Jura Stublić, Ivana Čuljak, Nikolina Pišek, Mia Kovačić, Tihana Harapin Zalepugin, Daria Lorenci Flatz i ostali.