Blagdanska čarolija na tračnicama: Osijek ima najslađi tramvaj u Hrvatskoj

Na osječke ulice vratio se božićni tramvaj. Od 29. studenoga pa sve do 31. prosinca, osječke će ulice ponovno zasjati u blagdanskom duhu uz tradicionalni božićni tramvaj. Svake godine, ovaj čarobno ukrašeni tramvaj donosi posebnu atmosferu i radost.

Ove zime, smeđe je boje i ukrašen je motivima blagdanskih keksića, a isti uzorak postavljen je i u unutrašnjost tramvaja, gdje se nalazi i poštanski sandučić za pisma Djedu Božićnjaku. Tramvaj postaje pravi simbol blagdanske čarolije, a vožnja njime prava je prilika za stvaranje uspomena i uživanje u božićnom ugođaju.

Božićni tramvaj vozi na relaciji Trg Ante Starčevića - Zeleno Polje. Vozni red je od ponedjeljka do petka u 10, 11, 17, 18, 19 i 20 sati, dok tijekom vikenda vožnje kreću svakih sat vremena od 17 do 20 sati. Na sam Božić tramvaj neće prometovati.