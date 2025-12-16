Blagdanska čarolija na tračnicama: Osijek ima najslađi tramvaj u Hrvatskoj
Davor Javorovic/PIXSELL
1 / 9
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Galerije
MOTIV BOŽIĆNIH KEKSIĆA

Blagdanska čarolija na tračnicama: Osijek ima najslađi tramvaj u Hrvatskoj

Žena.hr
16. prosinca 2025.

Na osječke ulice vratio se božićni tramvaj. Od 29. studenoga pa sve do 31. prosinca, osječke će ulice ponovno zasjati u blagdanskom duhu uz tradicionalni božićni tramvaj. Svake godine, ovaj čarobno ukrašeni tramvaj donosi posebnu atmosferu i radost.

Ove zime, smeđe je boje i ukrašen je motivima blagdanskih keksića, a isti uzorak postavljen je i u unutrašnjost tramvaja, gdje se nalazi i poštanski sandučić za pisma Djedu Božićnjaku. Tramvaj postaje pravi simbol blagdanske čarolije, a vožnja njime prava je prilika za stvaranje uspomena i uživanje u božićnom ugođaju.

Božićni tramvaj vozi na relaciji Trg Ante Starčevića - Zeleno Polje. Vozni red je od ponedjeljka do petka u 10, 11, 17, 18, 19 i 20 sati, dok tijekom vikenda vožnje kreću svakih sat vremena od 17 do 20 sati. Na sam Božić tramvaj neće prometovati.

 

Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx