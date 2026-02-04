Prvi coctail party u 'Gospodinu Savršenom': Pogledajte kako su se djevojke dotjerale

Djevojke su na prvom coctail partyju u novoj sezoni Gospodina Savršenog počele pristizati u vilu i nije prošlo dugo počele su 'odmjeravati snage'. Kad su počele pričati detalje sa svojih spojeva, shvatile su da pričaju o dva različita muškarca i nastala je pomutnja! „Koliko vas je bilo s Petrom, a koliko s Karlom?“ redala su se pitanja jedna za drugim. Djevojke su nastavile pristizati, a čim bih ih ostale dočekale - odmah bi im pričale o dvojici Savršenih! „Sviđa mi se što su dvojica jer onda i mi cure isto imamo pravo na izbor“, zaključila je Manuela. Voditelj Marko Vargek pozdravio je djevojke i potvrdio im da se ove sezone bore za Karlovo i Petrovo srce!

Gospoda Savršeni su razgovarali s pojedinim djevojkama te podijelili bijele ruže, a kako je to sve izgledalo, pogledajte na fotografijama!