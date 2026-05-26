Antea Mršić nova je Miss Universe Hrvatske

U svečanom ambijentu Smaragdne dvorane zagrebačkog hotela Esplanade, Hrvatska je dobila novu predstavnicu ljepote. Na jubilarnom, 30. izboru za Miss Universe Hrvatske, krunu je ponijela 24-godišnja Antea Mršić iz Zagreba. Ona će u studenome predstavljati Hrvatsku na prestižnom svjetskom izboru u Puerto Ricu. Pobjednici je krunu Zlatarne Dodić predala prošlogodišnja misica Laura Gnjatović, koja je na svjetskom natjecanju ostvarila zapažen plasman u top 30. Prvom pratiljom proglašena je Monika Vojvodić, dok je titulom druge pratilje ovjenčana Laura Vujica. U najužem krugu za pobjedu našle su se i Beata Šimat te Magdalena Fofić, a lentu Miss simpatičnosti, prema odabiru samih natjecateljica, osvojila je Magdalena Kovačić.

Spoj sporta i akademskog uspjeha

Nova Miss Universe Hrvatske idealan je primjer spoja akademske izvrsnosti i sportske predanosti. Antea je kći proslavljenog hrvatskog košarkaša i trenera Veljka Mršića te dizajnerice interijera Velinde Ljubičić. Rođena je u Kanadi, a zbog očeve karijere odrastala je na relaciji između Hrvatske, Italije i Španjolske. Diplomirala je menadžment sporta i sportskih djelatnosti na Sveučilištu Libertas, a već radi u struci za jedan poznati košarkaški klub. Upravo završetak studija, uz paralelno bavljenje sportom, smatra svojim najvećim postignućem. Ističe kako su joj radna disciplina i timski duh, razvijeni kroz obrazovanje i sportske terene, ključne životne vrijednosti. Kao Miss Universe Hrvatsk želi se posvetiti projektima koji potiču mlade na bavljenje sportom.

Više od lijepog lica

Vlasnik licence Vladimir Kraljević i ove je godine naglasio kako titula Miss Universe nije samo pitanje ljepote. "To je posao koji podrazumijeva odgovornost, odricanja, kontinuiran rad i doprinos zajednici. Djevojka mora biti spremna na sve to", poručio je Kraljević. Da se radi o ozbiljnoj prilici, svjedoči i glavna nagrada: stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa za studij u vrijednosti do 20.000 eura. Svečanu večer, kroz koju je program vodio Davor Garić, glazbenim nastupima uveličali su Martin Kosovec, Mia Dimšić, Sandi Cenov i Nela.