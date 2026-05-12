Amal i George Clooney zasjenili kraljevsku obitelj u Londonu, zlatna haljina sve osvojila

George i Amal Clooney bili su glavne zvijezde proslave 50. obljetnice dobrotvorne organizacije King's Trust u londonskom Royal Albert Hallu. Iako su domaćini večeri bili kralj Charles i kraljica Camilla, slavni holivudski par svojim je glamuroznim izdanjem privukao svu pažnju okupljenih medija i uzvanika.

Amal Clooney, 48-godišnja odvjetnica za ljudska prava, ponovno je dokazala zašto nosi titulu ikone stila. Za ovu je prigodu odabrala spektakularnu zlatnu haljinu s potpisom Alexandera McQueena, vintage komad iz kolekcije za jesen/zimu 2007. godine. Riječ je o kreaciji s V-izrezom i kratkim rukavima, u potpunosti prekrivenoj zlatnim šljokicama koje su stvarale iluziju tekućeg metala. Zanimljivo je da ovo nije prvi put da je Amal nosila ovu haljinu, a njezina povijest seže još u 2007., kada ju je na premijeri filma "Shrek Treći" nosila glumica Cameron Diaz. Haljina je dio McQueenove kolekcije "In Memory of Elizabeth Howe", posvećene njegovim precima povezanim sa suđenjima vješticama u Salemu, a nedavno je na aukciji kuće Sotheby's prodana za vrtoglavih 114.000 dolara. Svoj je izgled upotpunila decentnim zlatnim naušnicama, narukvicom i malom torbicom.

Zvijezde u službi krune

Njezin suprug, 65-godišnji George Clooney, bio je savršena pratnja u klasičnom tamnoplavom odijelu i sa svojim zaštitnim znakom, sunčanim naočalama. Par je izgledao iznimno raspoloženo dok su pozirali na crvenom tepihu. No, nisu bili jedina poznata lica. Svečanost su uveličali i glumci Benedict Cumberbatch i Sir Idris Elba. Glazbenu podršku pružili su Sir Rod Stewart, Rita Ora, Craig David i legenda Rolling Stonesa Ronnie Wood. Večer su vodili popularni britanski voditelji Ant i Dec, a za dobru atmosferu pobrinuo se i Jools Holland sa svojim bendom. Sir Rod Stewart je u jednom trenutku, kako prenose britanski mediji, čestitao kralju na njegovom posjetu SAD-u uz riječi: "Bili ste sjajni, apsolutno sjajni, postavili ste onog malog štakora na njegovo mjesto", na što se kralj, navodno, samo nasmijao.