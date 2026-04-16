'Kao da nema sutra': Zvijezda 'Sulejmana Veličanstvenog' otvara srce prekrasnoj glumici

Nova turska serija koju možete gledati na platformi Voyo donosi napetu priču o dvoje ljudi koji se jedno drugome potpuno ogole

U moru turskih serija koje se često drže provjerenih recepata, s vremena na vrijeme pojavi se naslov koji razbija kalupe i nudi nešto sasvim drugačije. Upravo je takva mini-serija "Kao da nema sutra" (Yarın Yokmuş Gibi), drama koja kroz susret dvoje stranaca istražuje duboke psihološke i emotivne teme. Glavne uloge povjerene su nekim od najvećih zvijezda turskog glumišta, Tubi Büyüküstün i Halitu Ergençu, mnogima omiljenom turskom glumcu kojega smo na RTL-u gledali u hitovima "Sulejman Veličanstveni" i "1001 noć".

Radnja serije vrti se oko naizgled jednostavnog novinarskog zadatka. Iskusni novinar Hakan dolazi u dom popularne i uspješne glumice Manolyje kako bi napravio intervju. No, ono što započinje kao pomalo formalan i napet profesionalni susret, opterećen predrasudama s obje strane, brzo se pretvara u intenzivnu i nepredvidivu noć punu ispovijesti. Središnja ideja serije počiva na brutalno iskrenom pitanju: što bi učinio da znaš da nema sutra?

Upravo ta ideja tjera likove na radikalnu iskrenost koju inače nikada ne bi pokazali. Tijekom nekoliko sati koje provode zajedno, na površinu izlaze tajne koje nikome nisu povjerili, seciraju se propale veze i osobni neuspjesi. Kroz otvorene dijaloge o ljubavi, mržnji, seksu, ljubomori i duhu vremena, Hakan i Manolya ruše vlastite zaštitne zidove. On prestaje u njoj vidjeti samo razmaženu zvijezdu, a ona u njemu samo još jednog novinara gladnog senzacije. Pokušavaju uspostaviti istinsku komunikaciju, samo da bi shvatili koliko je taj proces zapravo težak i bolan.

Više od obične sapunice

Serija "Kao da nema sutra" odstupa od tradicionalnih turskih drama. Umjesto duge, razvučene radnje s mnogo sporednih likova, priča je sažeta u četiri epizode, što omogućuje znatno brži tempo i fokusiraniju radnju. Gotovo cijela priča odvija se tijekom jedne noći i na jednoj lokaciji - Manolyjinom domu.

Projekt je zapravo adaptacija nizozemskog filma "Intervju" redatelja Thea van Gogha iz 2003. godine. Tursku verziju scenarija napisala je Ekin Atalar, dok produkciju potpisuje kuća CB Medya, a kao producent se navodi Saner Ayar.

S obzirom na to da se cjelokupna dinamika serije oslanja na dijalog dvoje ljudi, uspjeh projekta ovisio je o izvedbi glavnih glumaca. Tuba Büyüküstün i Halit Ergenç isporučili su, prema brojnim kritikama, veličanstvene izvedbe. Njihova kemija na ekranu ključna je za stvaranje napetosti i uvjerljivosti, a kritičari ističu kako su se oboje prikazali u potpuno novom svjetlu.

"Kao da nema sutra" namijenjena je publici željnoj zrelijeg sadržaja. Poziv je na preispitivanje vlastitih maski i podsjetnik da se najdublji ljudski kontakti ponekad događaju kad se najmanje nadamo, kao da sutrašnji dan doista ne postoji.

Serija je dostupna za gledanje na platformi Voyo.