Blagdansko darivanje na Žena.hr: Svake nedjelje novi poklon - evo kako sudjelovati

Darivanje grije srce ne samo onome tko poklon prima, već i onome tko daruje – jer u tim trenucima dijelimo radost, pažnju i ljubav, a Žena.hr i ove je godine dio te čarolije

Božić je vrijeme godine kada se svijet barem na trenutak uspori, a naše misli češće nego inače odlaze onima koje volimo. Ulice su ukrašene lampicama, domovi mirišu na kolače, a u zraku se osjeća nešto posebno – toplina, bliskost i želja da drugima izmamimo osmijeh na lice. Upravo zato darivanje ima tako važno mjesto u božićnim blagdanima.

Bit darivanja mnogo je dublja od vrijednosti samog poklona, ona je u poruci koju šaljemo: mislim na tebe, važna si mi, želim te razveseliti. Mali znak pažnje - poruka, zagrljaj ili sitni poklon - može nekome uljepšati cijeli blagdan.

Posebno mjesto u našim životima imaju žene. Majke, bake, sestre, prijateljice, kolegice… One koje nas podupiru, slušaju, bodre i često stavljaju tuđe potrebe ispred svojih. Božić je savršena prilika da se zaustavimo i kažemo im jedno veliko "hvala". Ne zato što moramo, nego zato što to želimo.

Advent na Žena.hr

Darivanje ne grije srce samo onome tko poklon prima, već i onome tko daruje. Žena.hr zato je pripremila blagdansko darivanje u kojem ćemo nekoga razveseliti u tvoje ime.

Svakog tjedna do Božića dijelimo novi poklon, a svake nedjelje adventa na našim društvenim mrežama palimo adventsku svijeću i najavljujemo novi poklon. Za sam Božić pripremamo najvredniji poklon cijele sezone.

Za prvu nedjelju Adventa na Žena.hr poklanjamo poklon bon u vrijednosti od 100 eura u Eurospinu.

Što trebaš učiniti?

Ako imaš neku posebnu ženu u svom životu koju želiš razveseliti ovih blagdana, tagiraj je ispod objave na Facebook stranici Žena.hr, a u inbox nam pošalji poruku u kojoj ćeš napisati zašto je baš ona zaslužila ovaj poklon.

Kako ne bi propustila nijedan krug darivanja, objavu dobitnica i blagdanska iznenađenja, prati naše društvene mreže, redovito posjećuj portal Žena.hr

Jer Božić nije samo vrijeme darivanja - to je vrijeme priznavanja ljubavi.

Pravila kreativnog natječaja 'Blagdansko darivanje na Žena.hr' pročitaj OVDJE.