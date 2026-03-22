'Večera za 5' stiže u Zagreb!

Prva će kuhati 75-godišnja umirovljenica Ines Rodin Pereza. Rođena je i odrasla u Zagrebu, a u vikendici u Donjem Dragonošcu najviše voli provoditi svoje vrijeme. Uživa u svom vrtu u kojem uzgaja, a u planu joj je otvoriti i OPG. Kroz život je radila svašta, ali najviše poslove u ugostiteljstvu. Živjela je nekoliko godina u Italiji i Njemačkoj, a na kraju se ipak odlučila na život u Hrvatskoj. Supruga, majka i baka kaže kako je jako kreativna i voli se izražavati na razne načine - uživa u šivanju, voli izrađivati stolnjake od čipke, a ponekad i piše kratke dječje priče kao i kratku poeziju. Kuhati voli oduvijek, a najviše joj odgovara kuhati tradicionalna jela, što planira i pripremiti gostima.
Matej Marinčak, mladi 26-godišnji tata radi kao prodavač u jednoj trgovini sportskom opremom, ali i kao privatni trener u teretani. Uskoro planira napustiti stalni posao kako bi se u potpunosti posvetio karijeri privatnog trenera. Svoje slobodno vrijeme uvijek iskorištava za neku vrstu fizičke aktivnosti, poput šetnje, padela ili nogometa s prijateljima. Matej je i trenutačni Mister Turizma Hrvatske, a titulu je osvojio prošle godine. Sudjelovanjem u emisiji želi pokazati koliko je prehrana važna u fitnessu i smatra kuhanje ključnim aspektom dobre forme.
Mladi pjevač u usponu, 24-godišnji Mario Tomas stiže u show zbog natjecateljskog duha i želje za pobjedom, ali i želje za iskustvom pred kamerama. Svoje slobodno vrijeme koristi za pisanje knjige o emocionalnoj inteligenciji naziva „Focus“. Smatra se veoma svestranom osobom, koja se pronalazi u različitim sferama, a ujedno je i veoma iskren i lako dijeli svoja mišljenja s drugima.
Danira Avdić, rodom iz Bosne i Hercegove godinama živi u Zagrebu. Po zanimanju je dizajnerica odjeće, ali se ne bavi tim poslom i trenutačno radi kao menadžerica jednom autoru i pjevaču. Jako je pozitivna i uvijek nasmijana, voli iskrenost i iskrene, zabavne ljude. Uživa u druženjima s prijateljima i upoznavanju novih ljudi. Također, uživa u svim oblicima umjetnosti i prava je umjetnička duša. Voli smišljati kreativne tekstove, zanima ju video montaža i režija. Uživa u plesu i glazbi, kao i putovanjima i istraživanju novih mjesta. U svoje slobodno vrijeme, Danira voli oslikavati zidove pa je tako i oslikala nekoliko vrtića i bolnica svojim radovima. Svoju ljubav prema umjetnosti i s kuhanjem, jer se tako može izraziti. Kuhati voli sve, ali najviše uživa u tradicionalnim jelima.
Maciej Krol, 34-godišnji vlasnik ortopedske klinike, Poljak je koji je prije tri godine sa suprugom prvi put posjetio Hrvatsku i odmah se zaljubio. Odlučio je doseliti u Mošćenice, ali još uvijek često putuje u Poljsku gdje još uvijek živi njegova supruga. U svoje slobodno vrijeme, Maciej svira bubnjeve i handpan. Svirao je s puno hrvatskih bendova, a osim glazbe, Maciej uživa i u izradi fotografija. U slobodno vrijeme, također voli kuhati i isprobavati nova jela i, kako kaže, ne postoji jelo koje on ne voli kuhati.
