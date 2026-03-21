U 'Igru chefova' stiže svestrani ovisnik o adrenalinu Ivan: 'Cilj nije uvijek biti najbolji, nego biti stvaran'
Ovaj mladi avanturist ističe se po tome što svojim životnim navikama pomiče granice, ali jednako snažno njeguje i mirnije, introspektivne trenutke. Njegov svijet naizgled je pun kontrasta, no upravo ti kontrasti definiraju njegovu osobnost.
Osim parkoura, strasti koja ga prati godinama, aktivno se bavi cliff divingom i windsurfingom, sportovima koji traže disciplinu, fokus i kontrolu tijela. „Vjerujem da sam oduvijek imao fizičke i mentalne predispozicije za adrenalinske sportove. Tako da se ponekad osjećam kao da su ti sportovi pronašli mene, a ne ja njih“, kaže.
No iza te snažne, energične vanjštine skriva se i druga strana, ona smirena, meditativna i duboko kreativna. „Kao kontra-uteg tim aktivnostima, volim se smiriti uređujući bonsai drvca, čitajući ili pišući. Čini mi se da je sljedeće na rasporedu dovršiti knjigu koju pišem proteklih sedam godina - napokon se bliži kraju i ta tortura“, otkriva kroz smijeh.
Za njega je kuhanje mješavina preciznosti i slobode. „Perfekcionist sam do trenutka kada više ne ide. Onda postajem improvizator“, iskreno priznaje.
U kuhinji želi biti autentičan, baš kao i u životu. „Cilj nije uvijek biti najbolji, nego biti stvaran. Ljudi previše glume savršenstvo. Volio bih se prisjetiti da najveću snagu pronađemo onda kada se prihvaćamo u potpunosti“, poručuje kao lekciju koju želi ponijeti iz showa.
Najvažniji okus njegova djetinjstva? Ivan bez razmišljanja kaže - jota. „To je jelo koje kao dijete nisam mogao smisliti, a sad mi je sigurno najdraže!“
Autentičan, energičan, neustrašiv i nesputan pravilima — kandidat čiji će spoj adrenalina i introspekcije sigurno ostaviti trag u kuhinji ‘Igre chefova’.
Publika može očekivati neočekivano, a mentori kandidata koji će im istovremeno biti izazov i osvježenje.
