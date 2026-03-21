U 'Igru chefova' stiže svestrani ovisnik o adrenalinu Ivan: 'Cilj nije uvijek biti najbolji, nego biti stvaran'

RTL-ov nadolazeći kulinarski show 'Igra chefova' donosi uzbudljivo natjecanje prepuno talenata, različitih generacija i kulinarskih stilova, a jedan od kandidata je i Ivan Laci Juhas koji pred mentore stiže kako bi ih oduševio ne savršenstvom već autentičnošću

Ovaj mladi avanturist ističe se po tome što svojim životnim navikama pomiče granice, ali jednako snažno njeguje i mirnije, introspektivne trenutke. Njegov svijet naizgled je pun kontrasta, no upravo ti kontrasti definiraju njegovu osobnost.

Osim parkoura, strasti koja ga prati godinama, aktivno se bavi cliff divingom i windsurfingom, sportovima koji traže disciplinu, fokus i kontrolu tijela. „Vjerujem da sam oduvijek imao fizičke i mentalne predispozicije za adrenalinske sportove. Tako da se ponekad osjećam kao da su ti sportovi pronašli mene, a ne ja njih“, kaže.

No iza te snažne, energične vanjštine skriva se i druga strana, ona smirena, meditativna i duboko kreativna. „Kao kontra-uteg tim aktivnostima, volim se smiriti uređujući bonsai drvca, čitajući ili pišući. Čini mi se da je sljedeće na rasporedu dovršiti knjigu koju pišem proteklih sedam godina - napokon se bliži kraju i ta tortura“, otkriva kroz smijeh.

Za njega je kuhanje mješavina preciznosti i slobode. „Perfekcionist sam do trenutka kada više ne ide. Onda postajem improvizator“, iskreno priznaje.

U kuhinji želi biti autentičan, baš kao i u životu. „Cilj nije uvijek biti najbolji, nego biti stvaran. Ljudi previše glume savršenstvo. Volio bih se prisjetiti da najveću snagu pronađemo onda kada se prihvaćamo u potpunosti“, poručuje kao lekciju koju želi ponijeti iz showa.

Najvažniji okus njegova djetinjstva? Ivan bez razmišljanja kaže - jota. „To je jelo koje kao dijete nisam mogao smisliti, a sad mi je sigurno najdraže!“

Autentičan, energičan, neustrašiv i nesputan pravilima — kandidat čiji će spoj adrenalina i introspekcije sigurno ostaviti trag u kuhinji ‘Igre chefova’.

Publika može očekivati neočekivano, a mentori kandidata koji će im istovremeno biti izazov i osvježenje.

