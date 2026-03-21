Antonija Blaće zablistala na Večernjakovoj ruži, evo tko je još prošetao crvenim tepihom

U zagrebačkom HNK-u održana je 32. dodjela Večernjakove ruže, najprestižnije domaće medijske nagrade, koja je i ove godine okupila brojna poznata lica iz svijeta televizije, glazbe i glume.

RTL-ova ekipa bila je posebno zapažena, a među nominiranima istaknula se Antonija Blaće za projekt "Život na vagi", upravo u godini kada obilježava 20 godina karijere. Iako je nagradu odnijela Ema Branica, njezin doprinos televiziji nije prošao nezapaženo. Među istaknutima bile su i zvijezda polularne RTL-ove serije 'Divlje pčele', dok su Gospodini Savršini, Petar Rašić i Karlo Godec večer otvorili kao prezenteri.

Uvijek nasmijana Antonija Blaće privukla je puno pažnje svojim modnim izdanjem. Zablistala je u elegantnoj crnoj haljini otvorenih ramena s bijelim detaljem na dekolteu, koja je naglasila njezinu figuru i spojila klasični glamur s modernim minimalizmom. Look je upotpunila diskretnim nakitom, clutch torbicom i blagim valovima u kosi. Večer su vodili Doris Pinčić Guberović i Duško Ćurlić, a među nagrađenima su bili Enis Bešlagić, Josipa Lisac i emisija "The Voice Kids".