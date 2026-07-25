Tko je Vanda Winter? Od suradnje s Dinom Dvornikom do kraljice mjuzikla i novog TV izazova

Vanda Winter izgradila je karijeru na čvrstim temeljima talenta, rada i neprestane želje za učenjem. Danas, kao ispunjena umjetnica, supruga i majka, i dalje pronalazi nove izazove

Rijetki su umjetnici na domaćoj sceni koji s jednakom strašću i uspjehom vladaju pjevanjem, glumom i plesom. Vanda Winter, akademska glumica i pjevačica prepoznatljivog izgleda i još prepoznatljivijeg glasa, jedna je od njih. Njezina karijera, koja traje više od dva desetljeća, putovanje je kroz različite umjetničke forme, od glazbenih festivala i suradnji s velikanima do zahtjevnih uloga u mjuziklima koji su joj priskrbili status jedne od naših najboljih izvođačica. Danas, s bogatim iskustvom iza sebe, Vanda nastavlja pomicati vlastite granice, a publika je uskoro ima priliku vidjeti u potpuno novom svjetlu.

Počeci koji su nagovijestili zvijezdu

Vanda je odrasla u Buševcu, mjestu kraj Velike Gorice, a ljubav prema glazbi pokazivala je od najranije dobi, pa ne čudi što je uz IV. gimnaziju u Zagrebu paralelno pohađala i Rock akademiju. Prvo scensko iskustvo stječe kao četrnaestogodišnjakinja u popularnom "Turbo Limach Showu". Ipak, trenutak koji ju je predstavio široj publici dogodio se 2002. godine, kada ju je legendarni Dino Dvornik pozvao na autorsku suradnju na pjesmi "Ne znam kome pripadam". Taj duet sedamnaestogodišnjoj Vandi donio je prepoznatljivost i otvorio vrata glazbene scene. Uslijedile su suradnje s drugim autorima i nastupi na festivalima poput Hrvatskog radijskog festivala i Zadar-festa, a iste godine osvaja i Grand Prix na festivalu "Oni dolaze", potvrđujući svoj izniman vokalni talent.

Kazališne daske kao sudbina

Iako je glazba bila njezina prva ljubav, Vandu je put neizbježno vodio prema kazalištu. Poziv na audiciju za mjuzikl "Kosa" 2003. godine u zagrebačkom kazalištu Komedija bio je prekretnica. Netom prije devetnaestog rođendana, debitirala je u ulozi Sheile i, kako je kasnije izjavila, osjećaj je bio kao "povratak kući". Taj je trenutak odredio njezin daljnji put. Iste godine, iz prvog je pokušaja upisala studij glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a već 2005. postala je stipendistica Komedije, kazališta koje će postati njezin drugi dom. Uslijedila je uloga Jane Jurkove u prvoj hrvatskoj rock operi "Gubec-Beg", čime je potvrdila svoj status jedne od najperspektivnijih mladih zvijezda glazbenog teatra.

Tijekom studija aktivno je igrala u predstavama kazališta Trešnja, Komedija i Hrvatskog narodnog kazališta, gradeći repertoar koji je pokazivao njezinu nevjerojatnu širinu. Uloge su se nizale: Aida, Marilyn Monroe u predstavi "Ella i Marilyn", Sophie u hitu "Mamma Mia", Marija Magdalena u "Jesus Christ Superstar" te mnoge druge. Ipak, jedna se uloga posebno ističe.

Josip Regović/Pixsell

Uloga koja je donijela prvu veliku nagradu

Godine 2008. Vanda Winter preuzima glavnu ulogu Belle u Disneyevom mjuziklu "Ljepotica i zvijer" u produkciji kazališta Trešnja. Njezina izvedba očarala je i publiku i kritiku, a kao kruna uspjeha stigla je Nagrada hrvatskog glumišta za izvanredan doprinos mladih umjetnika do trideset godina. Tri godine kasnije, ponovno je osvojila istu prestižnu nagradu, ovaj put za najbolje glumačko ostvarenje u radio drami za ulogu Nastenjke u "Bijelim noćima" F. M. Dostojevskog. Te nagrade nisu bile samo priznanje za njezin talent, već i potvrda njezine predanosti i discipline. "Najveća je nagrada zadržati glavu koja se time ne ravna i ne opterećuje", skromno je prokomentirala, ističući da samopouzdanje u njezinoj profesiji dolazi tek s iskustvom, znanjem i radom.

Damir Špehar/Pixsell

Svestranost pred kamerom i mikrofonom

Osim kazališta, Vanda je ostvarila i zapažene televizijske uloge. Također, njezin glas postao je nezaobilazan i u svijetu animacije. Posudila ga je brojnim likovima, a među najpoznatijima su princeza Tiana u Disneyevom filmu "Princeza i žabac", Žizel u "Zootropoli" te kraljica Amaya u filmu "Želja".

Vanda Winter izgradila je karijeru na čvrstim temeljima talenta, rada i neprestane želje za učenjem. Danas, kao ispunjena umjetnica, supruga i majka, i dalje pronalazi nove izazove. Jedan od takvih je i uloga u prvoj hrvatskoj Voyo Original seriji "IQ 160", gdje je gledatelji mogu vidjeti u ulozi Nives Beljan. Ovaj novi projekt samo je još jedan dokaz njezine svestranosti i spremnosti da se publici predstavi u uvijek novom i uzbudljivom izdanju.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od danas na Voyo!