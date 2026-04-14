Svinjski lungić, jetrica na venecijanski i jelo tipično za Honduras - novi kandidati u 'Igri chefova'

Prva pred chefove stiže Marija, djevojka iz Jajca s nizozemskom adresom, koja će pripremiti brancina pečenog u soli i kavi

Nakon prvih kandidata koji su jučer probili led te mentorima Tiboru Valinčiću, Toniju Bobanu i Stivenu Vuniću prezentirali najbolja jela, danas će ih pokušati impresionirati novi ambiciozni kuhari. Iako će neka jela oduševiti svu trojicu, druga se chefovima neće svidjeti, a s jednim će čak imati problema i identificirati korištene namirnice.

Prva pred chefove stiže Marija, djevojka iz Jajca s nizozemskom adresom, koja će pripremiti brancina pečenog u soli i kavi. Slijedit će Benedikt, dotjerani gospodin i nositelj titule Mistera u dobnoj skupini preko šezdeset te hostesa na brodu Aneta, koja će gostima pripremiti doručak. „Moje jelo zapravo nema nikakvog smisla“, shvatit će kandidatkinja.

„Nemam ambicije postati vrsni kuhar, prijavio sam se iz zabave i iz gušta“, komentirat će 33-godišnji Ivan, koji će pripremati jelo iz Hondurasa za koje je recept dobio od prijateljice koja već nekoliko godina živi u Hrvatskoj.

Ines, mlada kustosica iz jedne zagrebačke galerije, u slobodno vrijeme organizira privatne večere, a chefove će pokušati osvojiti svojim vegetarijanskim jelom - seitanom u umaku od vina, pire krumpirom i baby mrkvama. „Mislim da dobro kuham i vjerujem da imam šanse. Prijavila sam se jer želim testirati svoje granice i vidjeti koliko daleko mogu ići, koliko brzo mogu učiti i koliko mogu napredovati u kuhinji ovakvog kapaciteta“, reći će Ines ususret kuhanju.

Zagrepčanka Jelena, 40-godišnja kreatorica sadržaja na društvenim mrežama predstavit će se svinjskim lungićem s umakom od šampinjona i basmati rižom, a slijedit će Šibenčanin Stipe koji kuha iz glave i koji će otkriti da se za pripremu svojih jela konzultira i s umjetnom inteligencijom.

Za kraj pred mentore će stići profesionalni kuhar Bartol iz Tisnog, koji će chefovima pripremiti prženi gof s umakom od pancete, pečenim porilukom i krumpirom, uljem od vlasca i kruhom.

„Miris i okus - veze nema jedno s drugim“, za jedno jelo će reći chef Toni Boban, a za drugo Stiven Vunić priznati: „Ovo nisam htio ni probati, baš loše, ovo je baš loše.“ Ipak, s druge strane, neka jela će ih oduševiti pa će strogi Tibor za jedno jelo komentirati: „Ovo je jako fino, sve mi je dobro, sve mi je na mjestu.“

