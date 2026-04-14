Večeras za ekipu kuha svestrana Đurđica: 'Volim takve elokventne i simpatične žene'

Drugi dan zagorskog tjedna 'Večere za 5' za veselu ekipu u Donjoj Stubici kuhat će krojačica i glumica Đurđica Seleš. Današnja domaćica živi sa suprugom, sinom i svekrvom, ali kako su u njezinoj kući radovi, večeru će za goste organizirati kod prijatelja.

„Dan mi uvijek počinje radno, imam krojački obrt i kad si sam svoj gazda to je od 0 do 24“, kaže Đurđica, koja je samouka krojačica, a šivanjem se počela baviti još kao tinejdžerka. Uz to, aktivno se bavi i glumom i pisanjem dramskih tekstova.

„Ima svoju dramsku udrugu 'Kaj' koja je registrirana za očuvanje kajkavskog govora i pretežno očuvanje starine autentičnosti naših starina“, kaže Đurđica, koja se glumom i pisanjem bavi još od osnovne škole, a uspješno spaja i tu strast sa svakodnevnim poslom jer je, kako kaže, svaka predstava ujedno i modna revija mojih kostima.

„Đurđica mi je super simpatična. Volim takve elokventne i simpatične žene“, komentirat će Ivana, a Ivan dodati: „Jučer je na večeri pokazala svoje pravo veseljačko lice, baš je super.

Sastojci koje će Đurđica koristiti za pripremu svoje večere su vrhnje, kako, špek, luk, svinjetina, junetina i jaja. „Ja jedem sve“, zadovoljno će gledajući popis sastojaka zaključiti Ivan, a Danica se spremno složiti.

Kako će se današnja večera svidjeti ekipi - ne propustite u novoj epizodi 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.