Što vidite na fotografiji? Ova optička iluzija otkriva kako vaš mozak promatra svijet
Inteligencija nije samo sposobnost brzog rješavanja zadataka; važan dio našeg mentalnog funkcioniranja način je na koji opažamo, povezujemo i tumačimo informacije oko sebe. Naš mozak u djeliću sekunde odlučuje što će privući našu pažnju, a upravo zato dvije osobe mogu pogledati istu fotografiju i prvo primijetiti potpuno različite stvari.
Na slici se kriju dvije potpuno različite perspektive. Što vidite?
Ako ste prvo primijetili lice žene, vaš je mozak možda prvo registrirao poznat oblik i detalje koji ga čine prepoznatljivim. Ako ste ugledali morski pejzaž, pažnju ste možda najprije usmjerili na širu kompoziciju, prostor i odnose između različitih elemenata.
Naravno, odgovor ne znači da ste zbog njega kreativniji, inteligentniji ili bolji od nekoga tko je vidio drugu sliku. Način na koji gledamo ovakve prizore ovisi o brojnim faktorima, uključujući pažnju, prethodno iskustvo i ono što naš mozak u određenom trenutku očekuje.
Upravo su ovakve mozgalice zanimljive kada govorimo o inteligenciji i načinu na koji funkcionira naš mozak. Kao što pokazuje i priča oko Marine Kapov i serije 'IQ 160', prvog Voyo Originala, opažanje, povezivanje informacija, fleksibilno razmišljanje i sposobnost da isti problem sagledamo iz više različitih kutova dokaz su visoke inteligencije.
Zato sada pogledajte fotografiju još jednom. Jeste li nakon što ste pročitali tekst uspjeli pronaći i drugi prizor? Ako jeste, vaš mozak upravo je napravio ono što često radi kod optičkih iluzija - promijenio je način na koji organizira iste vizualne informacije.
Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!