Skriveni genijalci: 10 holivudskih zvijezda s nevjerojatno visokim IQ-om

Kada pomislimo na genijalnost, prve asocijacije obično su znanstvenici poput Alberta Einsteina ili Stephena Hawkinga. Rijetko kada u istu kategoriju svrstavamo holivudske glumce, pjevače ili redatelje, koje često percipiramo isključivo kroz prizmu glamura i slave. Međutim, iza besprijekornog izgleda i karizmatičnih uloga, mnoge zvijezde kriju izniman intelekt koji ih svrstava u sam vrh najinteligentnijih ljudi na svijetu. Njihove biografije otkrivaju diplome s prestižnih sveučilišta, nevjerojatne vještine i kvocijente inteligencije koji često nadmašuju prosjek i ulaze u kategoriju genija. Ovi talentirani pojedinci dokaz su da se umjetnička kreativnost i visoka inteligencija ne isključuju, već često idu ruku pod ruku, stvarajući temelje za dugotrajne i uspješne karijere. Njihove priče ruše predrasude i pokazuju da se iza svjetala pozornice često nalaze osobe čija je najveća snaga upravo u njihovom intelektu, koji im je, uz talent, omogućio da dosegnu zvjezdane visine.

A još jednu fantastičnu priču o genijalnosti na najmanje očekivanoom mjestu gledajte u prvoj Voyo original seriji "IQ 160" od 24.7. na platformi Voyo!