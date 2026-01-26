Romantika na parketu: Naši rukometaši pobjedu proslavili poljupcima s voljenim ženama

Hrvatska je jučer pobijedila Švicarsku, a nakon zanimljive utakmice, naši su rukometaši otrčali pozdraviti najvažnije osobe u svojim životima. To su naravno njihove partnerice i obitelj, a prekrasni prizori ovih emotivnih trenutaka obišli su svijet.

Izbornik Dagur Sigurdsson (52) proslavio pobjedu nad Švicarskom strastvenim poljupcem i zagrljajem s novom partnericom. Kako doznaje Net.hr iz izvora bliskog izborniku, riječ je o samozatajnoj Islanđanke Ási Ingi Þorsteinsdóttir. Ovo je, piše Net.hr, bilo njihovo prvo pojavljivanje u javnosti.

Ivan Martinović, kapetan hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu 2026., poljubio je suprugu Miriam (Rath), Austrijanku s kojom je već godinama u stabilnoj vezi okrunjenoj brakom.

Zvonimir Srna otišao je po podršku i čestitke u zagrljaj sestri Antoneli, a Veron Načinović djevojci Emi Kajić, 29-godišnjoj gimnastičarki iz Rijeke.

Pogledajte prekrasne trenutke iz Malmö Arene!