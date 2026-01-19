Cepelin, 7 na 6 i šase: Nauči ove rukometne izraze i postani najsrčanija navijačica

Osjećaš se glupo jer svi govore u rukometu, a ti nemaš pojma što znače izrazi koje spominju? Pročitaj naš mali rječnik rukometnih izraza i od 18 sati gledaj s ekipom Hrvatsku na RTL-u

Europsko prvenstvo u rukometu u punom je jeku, svi gledaju utakmice i navijaju za Hrvatsku, no kada te pozovu da im se pridružiš u gledanju, odbijaš jer ne barataš baš sportskim znanjem i nemaš pojma što je cepelin? Imamo rješenje!

Donosimo ti mali rječnik rukometnih izraza kako bi bez zadrške mogla probuditi svoj navijački duh i uživati u navijanju.

Brzi centar

Brzi centar je situacija kad igrač koji igra na poziciji centra brzo trči naprijed, koristi sporiju tranziciju, odnosno sporiji povratak suparničke obrane i ekspresno zabija gol, piše Net.hr.

Cepelin

Atraktivna uigrana akcija gdje jedan igrač asistira drugome koji loptu hvata u zraku i zabija prije doskoka. Iz ove akcije rađaju se najatraktivniji rukometni golovi.

Igra 7 na 6

Posljednjih godina sve se češće koristi i taktika 7 na 6, gdje momčad u napadu vadi vratara i uvodi sedmog igrača u polje. Time se stvara konstantna brojčana prednost, ali nosi i ogroman rizik jer protivnik u slučaju osvojene lopte može lako zabiti gol u praznu mrežu.

Goran Stanzl/PIXSELL

Obrana

Obrana je temelj rukometne igre. Iako su golovi najzanimljiviji dio, bez dobre obrane, nema uspjeha i zato su temeljne rukometne formacije one obrambene.

Obrana 6-0

Najpoznatija formacija gdje svih šest igrača stoji u liniji ispred šesterca, takozvanog vratarevog prostora. Ova obrana je gušća i teže ju je probiti jedan na jedan, a igrači se pomiču lijevo i desno prateći kretanje lopte.

Obrana 5-1

Nešto ofenzivnija varijanta u kojoj pet igrača stoji na crti, dok jedan igrač izlazi dublje prema devet metara. Njegov je zadatak ometati protok lopte i vršiti pritisak na glavnog organizatora igre protivničke momčadi. Pomoću ove obrane je Dagur Sigurdsson Hrvatsku odveo do finala Svjetskog prvenstva 2025.

Obrana 3-2-1

Najagresivnija obrana koja protivnika napada visoko i pokušava presjeći dodavanja, ali istovremeno ostavlja više prostora iza leđa, što je čini rizičnijom. Ovu obranu preferirao je i u moderan rukomet uveo Lino Červar.

Pasivni napad

Kako bi se spriječilo beskonačno zadržavanje lopte i potaknula dinamičnost, uvedeno je pravilo pasivnog napada. Za razliku od košarke, u rukometu napad nije vremenski ograničen, no ako suci procijene da momčad ne pokazuje namjeru napasti gol, podižu ruku u zrak. Od tog trenutka, napadačka ekipa smije izmijeniti još samo četiri dodavanja prije nego što mora uputiti udarac. Ako to ne učini, lopta se oduzima i dodjeljuje protivniku. Ovo pravilo često je predmet rasprava, jer je procjena sudaca subjektivna i može izravno utjecati na ishod utakmice.

Suhi list

Udarac kojim se lopta plasira neočekivanom putanjom preko vratara, lob. Krila najčešće izvode ovakve udarce. Mirza Džomba je obožavao vratare prevariti suhim listom.

Šase

Ovaj udarac spada u red tehnički zahtjevnijih bacanja na gol, a najčešće ga primjenjuju vanjski igrači prilikom iznenadne realizacije pored ili između protivničkih braniča. Izvodi se iz zaleta koji može biti ostvaren bočno-dokoračnom (šase korak) ili prekoračno-zakoračnom (nordijski korak) tehnikom. Ivano Balić je kod nas proslavio ovaj udarac.

Šutevi

Napad u rukometu je spoj individualne kvalitete i uigranih akcija. Igrači koriste različite vrste udaraca kako bi nadmudrili obranu i vratara, od fundamentalnog skok-šuta kojim vanjski igrači pucaju preko bloka, do pravih tehničkih majstorija.

Tranzicija i kontranapad

Jedan od najuzbudljivijih segmenata igre je tranzicija, odnosno brzi prelazak iz obrane u napad. Vrhunske momčadi teže postizanju što više "lakih" golova iz kontranapada, prije nego što se protivnička obrana uspije postaviti. Sve započinje osvojenom loptom ili brzom reakcijom vratara koji dugom loptom pronalazi najisturenijeg suigrača, najčešće krilo, koje se sjurilo prema suparničkom golu. Uspješno izvedena tranzicija ne samo da donosi lagan pogodak, već i psihološki iscrpljuje protivnika i diktira ritam utakmice.

Nauči ove izraze, u našoj galeriji provjeri tko igra u našoj reprezentaciji - i u 18 sati uživaj u utakmici Hrvatska: Nizozemska. Utakmica se igra u sklopu skupine E, čije se sve utakmice odigravaju u švedskom gradu Malmöu. Hrvatska se, uz Nizozemsku, u skupini još natječe s domaćinom Švedskom i Gruzijom.

Dvoboj između Hrvatske i Nizozemske gledaj na RTL-u u 18:00 sati ili putem platforme Voyo.