20 razloga zašto moraš gledati Europsko prvenstvo u rukometu, čak i ako ne pratiš sport

Europsko prvenstvo u rukometu je krenulo, a nakon prvih uzbudljivih susreta, danas na teren konačno izlazi i hrvatska reprezentacija. U 18 sati naši će rukometaši odmjeriti snage s Gruzijom, a gledatelji utakmicu mogu pratiti samo na RTL-u od 18 sati. Dobro poznato zagrijavanje uz kultnu emisiju 'Vrijeme je za rukomet' počinje od 16.45 sati.

Bodri našu reprezentaciju, a ako ne voliš sport, pogledaj galeriju igrača i sigurno će i tebe zatresti rukometna groznica!