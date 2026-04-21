Pretposljednja audicija u 'Igri chefova': Hoće li chefove više oduševiti kuhari ili amateri?

Večeras u 'Igri chefova' napetost raste jer kandidati u sat vremena trebaju svojim jelima ostaviti snažan dojam i izboriti mjesto u timovima vrhunskih chefova! Pred žiri stižu nova lica, nove priče i još ambicioznija jela - a svatko od njih ima samo jednu priliku pokazati zašto baš on zaslužuje prolaz u daljnje natjecanje i učenje od tri chefa: Stivena, Tonija i Tibora.

Iz Zagreba dolazi Lidija, koja uz ljubav prema kuhanju njeguje i strast prema plesu. Chefovima će se predstaviti ribljom juhom s raviolom od grdobine, jelom za koje vjeruje da je najbolje opisuje. „Amaterka sam, ali kuham od svoje 14. godine. prvo jelo koje sam pripremala bila je tjestenina i mogu reći da sam to usavršila dosad“, iskreno će priznati prije izlaska pred žiri.

Kuhar i gejmer Mateo, također iz Zagreba, inspiraciju pronalazi u vlastitom domu pa će pripremiti - mamine tortilje. „Trudim se baciti izvan svoje zone komfora i maknuti se od svog introvertizma“, poručuje Mateo, svjestan da ga večeras čeka pravi izazov.

Iskustvo i jednostavnost donosi Melina koja bez zadrške priznaje: „Prijavila sam se u ovaj show da isprobam kuhati pred chefovima.“ Njezino jelo - juha s povrćem, grahom i rižom - možda je skromno, ali nosi snažnu poruku: „Ljudi sada jako rijetko prave juhe, pa da malo i chefove okrijepi.“

Andro iz Ferinčanaca dolazi s konkretnim planom - osvojiti chefove jelom kojim je već osvojio svoju suprugu. Ipak, priznaje da ima tremu: „Komentara se blago pribojavam jer su to ipak ljudi u samom vrhu hrvatskog kuharstva i gastronomije, ali nadam se da će im se svidjeti i nadam se prolazu.“ Njegove želje su jasne: „Volio bih biti u timu chefa Stivena, sviđa mi se njegova filozofija kuhanja.“

S velikim iskustvom stiže i profesionalni kuhar Toni, koji zna što želi. „Prepoznao sam chefove kad sam ih vidio, to su vrhunski chefovi“, kaže, a još je odlučniji kad otkriva svoj cilj: „Volio bih završiti kod Tonija, čini mi se da bi mi kao čovjek najviše odgovarao, onako srdačan i topao.“

Kreativnost i hrabrost donosi Antonia iz Zagreba, koja voli eksperimentirati s okusima i spajati nespojivo, a chefovima će poslužiti škampe na malo drukčiji način. „Došla sam kao potpuni amater proživjeti avanturu koju ne znam kako će izgledati. Nadam se da će moju kreativnost nagraditi barem jednim nožem“, poručuje.

Svoje mjesto pred chefovima tražit će i Mate iz Tugara kod Splita, koji želi učiti i napredovati, a predstavit će se pačjim prsima - jelom za koje se nada da bi mu moglo otvoriti vrata u daljnji krug natjecanja.

U kuhinju se vraća i gledateljima poznato lice - Zdenka iz Žminja, koja će pokušati osvojiti chefove tradicionalnim istarskim jelom dok će Antonia iz Kaštel Kambelovca hrabro poručiti: „Ne znam gdje se vidim za pet godina, ali sigurno se vidim u drugom krugu ovog showa!“

Među kandidatima je i Ivan s Malog Lošinja, koji iza sebe ima 23 godine iskustva, ali i dalje gaji znatiželju i želju za učenjem. Njegov cilj je jasan: „Volio bih biti u Stivenovu timu. Bez uvrede za ostale chefove, ali mislim da se njegov izričaj i kreiranje i moj nekako poklapaju.“

Različite kulinarske filozofije, razine iskustva i osobne priče večeras će se sudariti na tanjuru - a mjesta u timovima je sve manje. Tko će oduševiti, a tko razočarati zahtjevan žiri?

