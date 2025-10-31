Pogledajte najluđe kostime Heidi Klum za Noć vještica dok čekamo novi spektakl

Noć vještica mnogima je večer koja predstavlja ludu zabavu, ali i vrijeme kada se mogu maskirati i postati bilo što. No nitko se toliko ne zabavlja kao Heidi Klum, gotovo je postala zaštitni za Noć vještica jer nitko ne radi tako lude transformacije kao ona. Tijekom godina, Heidi Klum, njemačko-američki supermodel počastila nas je brojnim zapanjujućim kostimima za Noć vještica, od zavodljive Jessice Rabbit do ostarjele bake s proširenim venama. Godine 2018. majka četvero djece pokazala je jedan od svojih najupečatljivijih izgleda, koristeći protezu kako bi se transformirala u Fionu iz Shreka. Klum se na zabavu dovezla u kočiji u s partnerom Tomom Kaulitzom, koji je bio odjeven kao Fioninog zaručnika. Njezina predanost je nevjerojatno je zabavna pa smo se prisjetili njezinih kostima tijekom proteklih godina.