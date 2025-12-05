Pitali smo naše čitateljice što poklanjaju djeci za Svetog Nikolu: Odgovori će vas iznenaditi

Bez obzira na to što se na kraju nađe u čizmici, svi se roditelji slažu u jednome: najvažniji je osjećaj iščekivanja, radosti i iznenađenja na dječjem licu

Bliži se jutro 6. prosinca, jedno od najiščekivanijih u godini za svakog mališana. Prozorčići su oprani, a čizmice marljivo ulaštene i postavljene, spremne za dolazak svetog Nikole. No, dok djeca sanjaju o iznenađenjima, roditelje muči slatko pitanje: čime napuniti te male čizmice? Kako bismo otkrili što će ove godine obradovati djecu diljem Hrvatske, na Facebook stranici Žena.hr pitali smo roditelje što planiraju darovati. Dobile smo čak 170 komentara, a većina odgovora je bila očekivana.

Slatkiši su uvijek dobar izbor

Na temelju odgovora naših čitatelja, jedno je sigurno: tradicija darivanja slatkiša čvrsto se drži. Čokoladice, bomboni, keksi i razne druge slastice i dalje su neizostavan dio nikolinjskog darivanja. Mnogi roditelji ističu kako je ovo dan kada se djeci dopušta malo "slatkog grijeha", a čokoladni lik svetog Nikole ili zlatnici postali su pravi klasik.

Ova tradicija ima duboke korijene. Zlatni čokoladni novčići, na primjer, simboliziraju priču o svetom Nikoli, biskupu iz Mire, koji je prema legendi potajno darivao zlatnike siromašnim djevojkama kako bi im osigurao miraz. Tako jednostavna čokoladica u sebi nosi priču o dobroti i nesebičnom davanju, što je i sama srž ovog blagdana. Uz čokoladu, u mnogim se europskim zemljama tradicionalno daruju i medenjaci ili paprenjaci, unoseći miris blagdana u svaki dom.

"Slatkiši. Igračke i neke veće stvari su za Božić uvijek bili" - kaže Danijela Ilić.

"I ove godine će biti jedna slikovnica s božićnim pričama i pjesmicama i čokoladica. Ništa drugo" - tvrdi Mirna Durković Medved.

Ana Mihovilović tvrdi da se uz slatkiše može pokloniti i knjiga ili slikovnica "igračke tj. knjiga/slikovnica, neka igra ili npr. rukavice i čokoladno jaje".

Uz slatkiše, neki se vraćaju tradiciji i poklanjaju voće.

"Svojoj djeci sam uvijek samo mandarine, slatkiše i neku zbilja sitnicu. Sad imam unuka koji još slatkiše ne jede pa sam mu pripremila igračkice. Kad bude mogao papati slatkiše, bit će slatkiši" - kaže Lina Jurišić.

Male igračke, poput autića, figurica, bojica ili plastelina, također pronalaze svoje mjesto u čizmicama. Cilj nije zasjeniti Božić, već pružiti djetetu sitnicu koja će mu izmamiti osmijeh.

"Uvijek isto slatkiši i autić koji sakupljaju i dan danas nakon 14 godina", kaže Ana Križanić.

Posebno nas je obradovao trend darivanja iskustava. Nekoliko naših čitateljica spomenulo je kako će djeci darovati ulaznice za dječju kazališnu predstavu ili kino, pružajući im tako dar koji se ne može potrošiti – zajedničko vrijeme i stvaranje lijepih uspomena.

"Putovanje/predstavu/radionicu... uglavnom odemo negdje s njom i posvetimo se njoj i njezinim pričama. U čizmici će ju čekati pismo od svetog Nikole koji joj je napisao da ju mama mora odvest na kirvaj", kaže Anita Šimić.

Bez obzira na to što se na kraju nađe u čizmici, svi se roditelji slažu u jednome: najvažniji je osjećaj iščekivanja, radosti i iznenađenja na dječjem licu. Ovaj blagdan uči nas važnoj lekciji o davanju, suosjećanju i brizi za druge, vrijednostima koje je promicao i sam sveti Nikola. Mnoge obitelji ovaj dan koriste i kako bi same učinile dobro djelo – donirale igračke, odnijele kolače susjedima ili pomogle onima kojima je to potrebno.