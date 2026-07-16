Ova jednostavna mozgalica zbunila je tisuće ljudi: Ako znate odgovor, pravi ste genijalac

Internet je prepun zanimljivih mozgalica koje će vas potaknuti na razmišljanje i testirati kako razmišljate, a mi vam donosimo jednu popularnu

Mozgalice su odličan način da nakratko odmorimo od svakodnevnih obveza i pritom malo razgibamo moždane vijuge. Iako neke zahtijevaju složene matematičke izračune, najpopularnije su upravo one koje naizgled djeluju vrlo jednostavno, a ipak uspiju zbuniti velik broj ljudi.

Jedna takva mozgalica posljednjih se godina često dijeli na društvenim mrežama i forumima, gdje korisnici pokušavaju pronaći točan odgovor. Mnogi su uvjereni da ga znaju odmah, no nakon nekoliko trenutaka razmišljanja shvate da rješenje ipak nije tako očito kako se činilo na prvi pogled.

Jeste li spremni iskušati svoju logiku?

Mozgalica

Što ima gradove, ali nema kuće; ima rijeke, ali nema vode; ima šume, ali nema drveća?

Dobro razmislite prije nego što nastavite čitati. Nemojte žuriti s odgovorom i pokušajte zamisliti predmet ili pojam koji odgovara svim navedenim uvjetima. Mnogi prvo pomisle na neku zemlju, otok ili zamišljeni svijet, no nijedno od tih rješenja ne odgovara svim tragovima.

Dobro razmislite...

.

.

.

.

.

Odustajete?

.

.

.

.

.

Ako još niste pronašli odgovor, evo rješenja.

Rješenje

Točan odgovor je karta.

Na karti možemo vidjeti gradove, rijeke i šume, ali oni nisu stvarni. Gradovi su označeni simbolima ili nazivima, rijeke su prikazane linijama, a šume različitim oznakama ili bojama. Drugim riječima, karta sadrži prikaz svih tih elemenata, ali nijedan od njih ne postoji u fizičkom obliku na samoj karti. Upravo zato ova mozgalica uspijeva prevariti toliko ljudi. Naš mozak automatski traži stvaran objekt ili mjesto, dok je rješenje zapravo nešto što predstavlja stvarnost, a nije njezin dio.

Jeste li uspjeli pogoditi iz prve ili vas je ova kratka mozgalica ipak uspjela zbuniti? Mi znamo tko bi je odmah riješio - Marina Kapov, genijalna čistačica iz nove serije koju morate gledati!

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!