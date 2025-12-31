Kažu da donosi nesreću: Prema narodnim vjerovanjima ovo nikako ne smijete raditi na Novu godinu

Ulazak u novu godinu mnogima je prilika za novi početak i privlačenje sreće, a naši preci imali su svoja pravila kako to postići. Uz tradicionalne običaje, postoje i brojna upozorenja o tome što nikako ne smiješ raditi kako bi izbjegla godinu nesreće

Nova godina simbol je novog početka, prilika da okrenemo novu stranicu i ostavimo sve loše iza sebe. Dok ispisujemo popis novogodišnjih odluka, često se okrećemo i starim običajima u nadi da ćemo privući sreću. No, jednako kao što postoje rituali za prizivanje blagostanja, hrvatska narodna predaja puna je i upozorenja o tome što nikako ne smiješ raditi ako želiš izbjeći nesreću u nadolazećoj godini. Kako se budeš ponašala na prvi dan, takva će ti biti cijela godina, govorile su naše bake. Zato je možda bolje ne izazivati sudbinu.

Ne ulazi u novu godinu s dugovima i praznim džepovima

Jedno od najvažnijih pravila odnosi se na financije. Vjeruje se da u novu godinu ne smiješ ući s dugovima jer će te oni pratiti sljedećih dvanaest mjeseci. Isto tako, izbjegavaj posuđivanje novca na Staru godinu i prvog siječnja kako ne bi imala materijalnih problema. Staro pravilo kaže da se na Novu godinu ne troši novac, jer ćeš ga inače trošiti cijele godine. Pripremi se unaprijed i pobrini se da ti novčanik ne bude prazan u ponoć. U njega stavi barem pokoju novčanicu kako bi prizvala financijsko obilje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oprezno s jelovnikom: Neke namirnice donose nazadovanje

Novogodišnja trpeza trebala bi biti bogata i raskošna, kao simbol plodne godine, no s nekim namirnicama valja biti oprezan. Prema vjerovanju, nikako se ne bi smjela jesti perad, poput piletine ili puretine. Kokoš, naime, nogama čeprka unatrag, što simbolizira nazadovanje i vraćanje na staro. Slično je i sa zecom, kako ti sreća ne bi pobjegla brzinom uplašene životinje. Iako postoje različita tumačenja, mnogi izbjegavaju i ribu, da blagostanje ne bi "otplivalo" iz kuće. Rakovi i jastozi također su na crnoj listi jer se kreću postrance ili unatrag, što se povezuje sa stagnacijom.

Pexels

Kućanski poslovi koji mogu pričekati

Ako si mislila prvi dan nove godine provesti u velikom spremanju, razmisli ponovno. Stari običaji strogo zabranjuju obavljanje teških kućanskih poslova. Jedno od najpoznatijih vjerovanja jest da se između Božića i Nove godine ne iznosi smeće iz kuće, kako s njime ne bi izbacila i sreću. Na sam 1. siječnja nije se preporučalo ni pranje rublja ili posuđa jer se smatralo da bi to moglo značiti da će netko "nestati" iz kuće. Vjerovalo se da, ako rublje ostane visjeti na užetu, stoka bi mogla uginuti. Također, na Novu godinu nemoj prati kosu kako te cijele godine ne bi mučile glavobolje.

Pexels

Pazi tko ti prvi ulazi u kuću

Nekada se velika važnost pridavala tome tko će ti prvi nakon ponoći čestitati i ući u dom. Smatralo se lošim znakom ako je prva osoba koja prijeđe kućni prag žena, jer bi to donijelo nesreću. Sreću je, prema starim običajima, donosio visok, tamnokos muškarac. Plavokosi i crvenokosi muškarci nisu bili poželjni kao prvi gosti. Iako se danas na ovo gleda s osmijehom, u nekim se krajevima i dalje pazi da prva čestitka stigne od muške osobe. Također, važno je izbjegavati bilo kakve svađe i plač na prvi dan godine, jer se vjeruje da će te takvo raspoloženje pratiti do sljedećeg dočeka.

Bilo da vjeruješ u ove stare priče ili ih smatraš simpatičnim dijelom folklora, jedno je sigurno: najvažnije je ući u Novu godinu s osmijehom, okružena dragim ljudima. Sva ova pravila u konačnici imaju isti cilj, a to je privući pozitivnu energiju. Zato se opusti, zaboravi na brige i nazdravi boljoj i sretnijoj godini koja je pred nama.