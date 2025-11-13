Oni su snažni, zgodni i vole životinje: Stigao je novi kalendar vrućih australskih vatrogasaca

Australiju su ponovno zapalile vruće fotografije zgodnih vatrogasaca koji su se i ove godine skinuli za viši cilj. Australski vatrogasni kalendar slavi 33 godine postojanja, a ovoga puta vatrogasci su skinuli svoje uniforme i u ruke uzeli preslatke životinje. Kalendar, koji postoji od 1993. godine, ove godine ima pet verzija: Heroji, Psi, Mačke, Konji i Mješovite životinje. Stil fotografiranja ostaje vjeran tradiciji - muškarci su goli do trbuha, mišići im sjaje od znoja i pokazuju zube u širokom osmijehu. Ovaj projekt se prodaje u više od 90 zemalja svijeta, a dosad je prikupio više od 3,5 milijuna dolara za podršku dobrotvornim organizacijama, skloništima za životinje i dječjim pacijentima oboljelim od raka.