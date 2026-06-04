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DIVLJE PČELE

Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!

Žena.hr
4. lipnja 2026.
Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!
RTL
Ivica i Jakov razgovaraju o zadruzi, ali i Karmelinom razvodu - konačno joj je Mate potpisao papire. Uskoro Jakov pita oca o Teodori i papirima koje je pronašla u Josinoj bilježnici

Vice planira prodaju zemlje, no nema plan otići iz Vrila. Domazet i Nikola razgovaraju o Josinom ubojstvu, Toma govori cijelu istinu o svemu što se dogodilo.

Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!
RTL
Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!
RTL

Toma i Marko se sukobljavaju nasred Vrila pa sve smiri policija. Nikola shvaća svu istinu. Teodora dolazi Katarini u zatvori, moli da ne govori Jakovu tko je ucjenjuje. Nikola i Marko uskoro se posvađaju zbog Domazeta, a Ante i Mirjana ih opominju. Jakov se suočava s Teodorom, sve mu je jasnija istina.

Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!
RTL
Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!
RTL

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!
RTL
Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!
RTL
Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!
RTL
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DIVLJE PČELE
Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!