Emilija za večeru osvojila 63 boda, najstroži je bio Franjo: 'Nisam zadovoljan posluživanjem i atmosfera je bila onako…'

Prvi dan ovotjedne 'Večere za 5' za ekipu je kuhala Emilija Lončarić. Za svoju večeru osvojila je ukupno 63 boda, a Franjo se pokazao kao najstroži član ekipe te domaćici za atmosferu dao tek četiri boda

Pripremu večere domaćica je započela predjelom, pilećom juhom s noklicama od griza, koje ju je naučila raditi njezina baka, a Dražen je ispravno pretpostavio da se radi o finoj juhi, kao i Sanela. Slijedila je priprema deserta, šnenokli s melasom od rogača. „Ispast će da hejtam odmah prvi dan, ali rogač ne volim nikako“, iskreno će reći Sanela, a Manda zaključiti: „Nema tog kolača koji se ne može pojesti.“

Za glavno jelo pripremila je domaće široke rezance s umakom od sira, pohanom piletinom i pečenim paprikama, a Franjo je komentirao kako se puno sastojaka ponavlja iz prethodnih jela.

„Iskreno da sam na nekom gastronatjecanju, ovaj jelovnik bih vrlo loše ocijenio zbog ponavljanija namirnica u predjelu i glavnom jelu, ali ako bude ukusno zanemarit ćemo to“, rekao je Franjo.

„Očekivala sam stariju gospođu, a dočekalo me nešto sasvim deseto, ali ugodno iznenađenje. Domaćica je draga i topla osoba, barem na prvu, vidjet ćemo za dalje“, komentirala je Manda.

Gosti su komentirali stol, koji je domaćica složila od cigli i stare daske i na kojem su bili razni tanjuri i pribor za jelo što se Mandi svidjelo i bilo joj je simpatično, a Franji se baš i nije svidjelo i smatrao je da nije primjereno za jednu ovakvu, ipak svečanu, večeru.

„Jako lijepo izgleda, ali meni je nedostajalo mesa“, priznala je Sanela, a Franjo dodao: „Dobra juha, malo blaga za mene, ali dobra.“

Dok su čekali glavno jelo domaćica je zadala gostima zadatak da bosi prošeću po dvorištu kako bi se povezali sa zemljom, a za to vrijeme Emilija je dovršavala bijeli umak sa sirom. „Glavno jelo izgleda odlično“, rekao je Dražen, a Manda priznala da je očekivala nešto maštovitije i originalnije. Šnenokle su stigle pred goste, a Franjo komentirao kako mu je desert preobično serviran te da je servis općenito bio na niskoj razini.

Nakon deserta slijedilo je iznenađenje za Sanelu koja je napunila 35 godina pa joj je Emilija pripremila tortu sa svjećicama i ekipa joj je zapjevala.

Za hranu Emilija je dobila osam bodova od Dražena i Mande koje je priznala: „Možda sam malo više očekivala od dekoracije.“ Sanela je domaćici dala devet bodova i rekla. „Glavno jelo mi se svidjelo osim što mi je malo bilo preljuto i desert mi je bio jako dobar s obzirom na to da ne volim rogač“, a Franjo nije baš bio impresioniran pa je večeru ocijenio sa sedam bodova.

Za atmosferu je od Dražena dobila sedam bodova, od Mande i Sanele po deset bodova, a od Franje niskih četiri. „Nisam zadovoljan s posluživanjem i kompletna atmosfera je bila onako…“, rekao je. Tako je Emilija za svoju večeru osvojila ukupno 63 i boda.

Sutra kuha Sanela, a kako će se njezina večera svidjeti ekipi - ne propustite doznati sutra od 17.50 na RTL-u.