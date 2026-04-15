Danas u 'Večeri za 5' kuha Ivan: 'Jako mi je simpatičan, nikad ne bih rekla da je bio policajac'

15. travnja 2026.
Gljivar, ribič, barmen i umirovljeni policajac Ivan Besednik danas će u 'Večeri za 5' kuhati za Danicu, Đurđicu i Biserku u naselju Ravnice u općini Veliko Trgovišće. Suprug, otac četvero djece i djed troje unuka uživa u mirovini i svoje vrijeme provodi aktivno, baveći se raznim aktivnostima.

„Netko kaže da je mirovina teška, ali ja mislim da nije teška ako čovjek ostane aktivan. Ja sam jako aktivan u gljivarstvu i predsjednik sam gljivarske udruge iz Zaboka“, kaže šezdesetogodišnji Ivan, koji se uz gljivarstvo bavi i ribičijom, šeta po šumama, pjeva u zboru.

Uz to, radi i kao dostavljač na pola radnog vremena, a ponekad radi i za šankom jednog od dva kafića koja drži njegova supruga. Opravdano za sebe kaže kako je aktivna osoba, stalno u akciji i ne može puno mirovati.

„Vrlo sam društvena osoba, volim zaigrati belu i družiti se s ljudima“, kaže današnji domaćin. „Ivek mi je jako simpatičan i nikad ne bih rekla da je bio policajac“, priznaje Ivana, a Danica dodaje kako joj se današnji domaćin sviđa jer je ugodan i simpatičan čovjek, uvijek spreman za šalu.

Ivan će kuhati u lovačkom domu i za svoje gošće pripremiti jelovnik koji će uključivati grah, bijelo kukuruzno brašno, čvarke, špek, miks zagorskih gljiva te mak. Danica će priznati kako ne voli klobuk gljiva jer joj se ne sviđa tekstura, dok ostale gošće neće imati prigovora na popis sastojaka.

