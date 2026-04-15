Horoskop za četvrtak: Djevice neka slušaju intuiciju, jarčevi čekaju bolje dane

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Najviše će vas zanimati ono neopipljivo između vas i druge strane. Bit ćete zaokupljeni suptilnim vibracijama. POSAO: Možda ćete se osjećati kao učenik u prvom razredu, ali bit će to samo privid. Uvijek je dobro naučiti nešto novo. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte odustati.

Bik

LJUBAV: Rado biste definirali svoj status u jednom odnosu, ali vam okolnosti neće dopustiti da to učinite. Nije još sve jasno. POSAO: Malo po malo vi ćete se drugima uvući pod kožu i oni vas počinju prihvaćati kao netko bez koga se ne može raditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Izgladite nesporazume.

Blizanci

LJUBAV: Neki će sve vidjeti ružičasto. Moguće su prolazne iluzije, no i u njima ćete uživati. Veza se ipak razvija dobro. POSAO: Nadređeni će vam danas biti spremni izaći u susret. Zapravo, lako će nasjesti na vaš šarm. Popustit će vam. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će potražiti savjetnika.

Rak

LJUBAV: Imat ćete dobar balans između osjećaja i razuma. Znat ćete se postaviti onako kako treba, a partner će to cijeniti. POSAO: Danas se povezujete sa suradnicima iz drugih mjesta. Posebno dobro je onim zaposlenim u uslužnim djelatnostima. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate utjecaja na druge.

Lav

LJUBAV: Potrebu za intimnošću imat ćete i danas. Zato ćete s partnerom uživati u svom domu ili ćete istog pozvati k sebi. POSAO: Jedva ćete čekati završiti ono što morate i rado ćete zadatke prepuštati drugima. Jednostavno zato što vam se neće raditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se.

Djevica

LJUBAV: Odustat ćete od ozbiljnih tema i okrenuti se šalama. Tako ćete opustiti i sebe i osobu do koje vam je stalo. POSAO: U poslu s mladim ili neiskusnim suradnicima bit ćete oprezni, ali i otvoreni da ih uputite kako djelovati. ZDRAVLJE&SAVJET: Koristite intuiciju.

Vaga

LJUBAV: Ili ćete prema voljenoj osobi biti previše službeni, ili ćete flertovati s osobom s posla. Neće biti loše. POSAO: Prisjetit ćete se svojih poslovnih uspjeha iz prošlosti i usporediti ih s ovim što danas radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite objektivni.

Škorpion

LJUBAV: Nećete odustati od društva. Vaši prijatelji danas će vam biti jednako važni kao i voljena osoba. POSAO: Osjećate potrebu učvrstiti svoj položaj. Za to ćete koristiti druge ljude s kojim radite. Katkada ćete i manipulirati njima. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete sigurni u sebe.

Strijelac

LJUBAV: Kako biste nadomjestili ono čega trenutačno nema u vašoj vezi, vi ćete se pretvoriti u pravog laskavca. POSAO: Vjerojatno ćete danas na poslu biti površni. Bit će vam stalo samo da odradite ono što se mora. ZDRAVLJE&SAVJET: Trebate dublje razmisliti o sebi.

Jarac

LJUBAV: Oni mudriji već su se primirili i čekaju bolje dane. Oni nestrpljiviji i danas će lupati glavom o zid bez vidnih rezultata. POSAO: Vaši šefovi danas bi mogli pokazati određenu dozu agresivnosti koja vama osobno neće nikako leći. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite mirni i čekajte.

Vodenjak

LJUBAV: Pred vama je ugodan dan pun prilika za razvoj društvenosti i skladnih odnosa. Bit će zanimljivo. POSAO: Oni koji puno pričaju obično kad tad drugima dosade. Pazite da se ne uključite u tu kategoriju. ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetite se pravila zlatne sredine.

Ribe

LJUBAV: Samci će danas flertovati s osobom s posla, dok će vezani gledati kako organizirati zajednički život s partnerom. POSAO: Nastavljate svoj pohod na vrh, a u tome vam pomažu svi s kojim radite. Oni jednostavno rade vama u prilog. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate svoj cilj na pameti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn