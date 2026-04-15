Promo
NE PROPUSTITE

Sezona zabave počinje već u travnju: Dalmaland otvara vrata 25.04., a uskoro stiže i Festival prijateljstva

Promo
15. travnja 2026.
Sezona zabave počinje već u travnju: Dalmaland otvara vrata 25.04., a uskoro stiže i Festival prijateljstva
Matija Lipar
Otvaranjem krajem travnja, Dalmaland najavljuje još jednu sezonu ispunjenu zabavom, druženjem i novim doživljajima

Dalmaland, najveći tematsko-zabavni i vodeni park u Dalmaciji, i ove godine otvara svoja vrata već krajem travnja. Nova sezona službeno počinje 25. travnja, kada park kreće s radom, a posjetitelji će ga moći posjetiti već prvi vikend – u petak i subotu, 25. i 26. travnja.

Smješten u neposrednoj blizini Biograda na Moru, Dalmaland iz godine u godinu potvrđuje status jedne od najatraktivnijih destinacija za obiteljski izlet, jednodnevni bijeg na more ili organizirani dolazak s društvom.

Idealna ideja za proljetni vikend na moru

Otvaranje Dalmalanda dolazi u idealnom trenutku za sve koji traže kratki odmor i promjenu okruženja. Proljetni mjeseci donose ugodne temperature i opušteniju atmosferu bez ljetnih gužvi, što posjet parku čini još ugodnijim.

Sezona zabave počinje već u travnju: Dalmaland otvara vrata 25.04., a uskoro stiže i Festival prijateljstva
Promo

S više od 40 atrakcija raspoređenih u tematske cjeline poput Svemira, Gusarskog grada i Divljeg zapada, Dalmaland nudi sadržaj za sve generacije, od najmlađih do onih željnih adrenalina. Posjetitelji mogu uživati u rollercoasterima, vodenim atrakcijama, obiteljskim vožnjama i brojnim zabavnim sadržajima koji garantiraju cjelodnevni boravak ispunjen aktivnostima.Više informacija o radnom vremenu, atrakcijama i planiranju posjeta dostupno je na službenoj stranici.

Nova sezona donosi još bogatiji sadržaj

I u 2026. godini Dalmaland nastavlja s razvojem sadržaja, a jedan od glavnih aduta ostaje prošireni Dino park. Ova atrakcija posebno je popularna među mlađim posjetiteljima, ali i svima koji žele doživjeti šetnju kroz prapovijesni svijet uz realistične modele dinosaura i atraktivne efekte.

Sezona zabave počinje već u travnju: Dalmaland otvara vrata 25.04., a uskoro stiže i Festival prijateljstva
Matija Lipar

Dalmaland tako i ove sezone potvrđuje svoju poziciju kao mjesto koje spaja zabavu, druženje i jedinstvena iskustva na otvorenom.

Produženi vikend i Festival prijateljstva u Biogradu

Odmah nakon vikenda otvorenja, početak svibnja donosi dodatni razlog za dolazak na ovo područje. U Biogradu na Moru od 1. do 3. svibnja održava se Festival prijateljstva, poznat i kao “slovenski vikend”, koji svake godine okuplja velik broj posjetitelja iz regije.

Sezona zabave počinje već u travnju: Dalmaland otvara vrata 25.04., a uskoro stiže i Festival prijateljstva
Matija Lipar

Taj period idealan je za kombiniranje boravka u gradu i posjeta Dalmalandu, koji predstavlja jednu od glavnih atrakcija u okolici. Spoj događanja u destinaciji i cjelodnevne zabave u parku čini ovu kombinaciju posebno atraktivnom za obitelji, grupe prijatelja i sve željne aktivnog odmora.

Početak sezone koji se ne propušta

Otvaranjem krajem travnja, Dalmaland najavljuje još jednu sezonu ispunjenu zabavom, druženjem i novim doživljajima. Bilo da planirate kratki vikend izlet, produženi boravak na moru ili jednodnevni bijeg iz svakodnevice, prvi radni vikend parka idealna je prilika za početak proljetnih avantura

Sezona zabave počinje već u travnju: Dalmaland otvara vrata 25.04., a uskoro stiže i Festival prijateljstva
Matija Lipar

Promo
Najčitanije
Iz naše mreže
×
NE PROPUSTITE
Sezona zabave počinje već u travnju: Dalmaland otvara vrata 25.04., a uskoro stiže i Festival prijateljstva