Dama u žutom osvojila zagrebačku špicu: Dolce & Gabbana kaput teško je ignorirati

Za laganu šetnju centrom grada, smeđokosa dama odabrala je haljinu s uzorkom i poseban komad u žutoj boji

Na zagrebačkoj špici još jednom smo vidjeli kako je odvažnost važna za izražavanje osobnosti, a ova dama to potvrđuje. U središtu njezina outfita nalazi se upečatljiv žuti kaput s potpisom Dolce & Gabbana, komad koji nije mogao proći nezapaženo ni našem Dosadnom Fotografu, koji snima fotografije eskluzivno za Žena.hr.

Komad je poseban, ne samo po boji - strukturirani kroj, naglašeni reveri i dvoredno kopčanje daju dozu klasične elegancije, dok vibrantna boja donosi svježinu i energiju. Zanimljivo je da se ovaj luksuzni komad trenutačno može pronaći i na sniženju, po cijeni od oko tisuću i devetsto eura, što će svakako biti zanimljiva informacija ženama koje vole dizajnerske komade.

Za laganu šetnju centrom grada, smeđokosa dama odabrala je haljinu s uzorkom, koja se diskretno nazire ispod kaputa te pokazuje da se ne boji izraziti kroz boje. No prava modna igra događa se u detaljima, cipele Kurt Geiger London, točnije model Pom Pom Slingback Pumps iz kolekcije proljeće/ljeto 2026., unijele su dozu glamura. Uz njih se savršeno uklapa i neodoljiva mini torbica u živim bojama.

Velike sunčane naočale i upečatljiva ogrlica u jarkim tonovima dodatno naglašavaju samopouzdanje i modnu razigranost, pokazujući kako se modna pravila ponekad najbolje krše. Ova kombinacija savršeno balansira između luksuza i osobnog izražaja, a dokaz da prava elegancija ne znači igrati na sigurno, već znati kako nositi odvažne komade s lakoćom.